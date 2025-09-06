Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė pralaimėjo pusfinalį Prancūzijoje

2025-09-06 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 19:05

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-199) per 1 valandą 50 minučių 6:7 (4:7), 4:6 neatsilaikė prieš neutralią atletę Juliją Avdejevą.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalyje šeštadienį pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-199) per 1 valandą 50 minučių 6:7 (4:7), 4:6 neatsilaikė prieš neutralią atletę Juliją Avdejevą.

0

Lietuvė dominavo pirmojo seto pradžioje, laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko 4:1, bet greitai išbarstė persvarą (4:4). Dešimtajame geime J. Mikulskytė neutralizavo 3 „set pointus“, o vienuoliktajame laimėjo varžovės padavimų seriją (6:5). Atrodė, kad lietuvė tuoj laimės setą, bet dvyliktajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Pratęsime J. Mikulskytė pirmoji pelnė tašką po varžovės padavimo. Deja, J. Avdejeva į tai atsakė spurtu 5:0 (1:5). J. Mikulskytė rankų nenuleido, priartėjo iki 4:5 ir stojo atlikti dviejų padavimų. Apmaudu, bet abu tuos taškus lietuvė pralaimėjo ir nesėkmingai baigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto pradžioje tenisininkės „sausai“ laimėjo po vieną varžovės padavimų seriją. Ketvirtajame geime J. Mikulskytė atitrūko (3:1), bet persvara ilgai nesidžiaugė (3:3). Devintajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (4:5), o dešimtajame geime neišsigelbėjo.

J. Mikulskytė pelnė 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 1842 JAV dolerius. Reitinge lietuvė kris į 205-ą poziciją.

Penktadienį dvejetų finale J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko vos per 56 minutes 6:1, 6:2 sutriuškino olandę Demi Tran ir Poliną Kaibekovą. Lietuvė su porininke pelnė 2295 JAV dolerius bei po 50 WTA dvejetų reitingo taškų. J. Mikulskytė WTA dvejetų reitinge turėtų kilti į sau rekordinę – 143-ią – vietą ir veikiausiai atsidurs iš karto už legendinės Venus Williams. J. Mikulskytė profesionalių dvejetų turnyrą laimėjo 3-ią kartą šiemet ir 26-ą sykį per karjerą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

