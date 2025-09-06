Justina Mikulskytė pralaimėjo pusfinalį Prancūzijoje

Lietuvė dominavo pirmojo seto pradžioje, laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko 4:1, bet greitai išbarstė persvarą (4:4). Dešimtajame geime J. Mikulskytė neutralizavo 3 „set pointus“, o vienuoliktajame laimėjo varžovės padavimų seriją (6:5). Atrodė, kad lietuvė tuoj laimės setą, bet dvyliktajame geime nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. Pratęsime J. Mikulskytė pirmoji pelnė tašką po varžovės padavimo. Deja, J. Avdejeva į tai atsakė spurtu 5:0 (1:5). J. Mikulskytė rankų nenuleido, priartėjo iki 4:5 ir stojo atlikti dviejų padavimų. Apmaudu, bet abu tuos taškus lietuvė pralaimėjo ir nesėkmingai baigė setą.
Antrojo seto pradžioje tenisininkės „sausai“ laimėjo po vieną varžovės padavimų seriją. Ketvirtajame geime J. Mikulskytė atitrūko (3:1), bet persvara ilgai nesidžiaugė (3:3). Devintajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsidūrė ant prarajos ribos (4:5), o dešimtajame geime neišsigelbėjo.
J. Mikulskytė pelnė 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 1842 JAV dolerius. Reitinge lietuvė kris į 205-ą poziciją.
Penktadienį dvejetų finale J. Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko vos per 56 minutes 6:1, 6:2 sutriuškino olandę Demi Tran ir Poliną Kaibekovą. Lietuvė su porininke pelnė 2295 JAV dolerius bei po 50 WTA dvejetų reitingo taškų. J. Mikulskytė WTA dvejetų reitinge turėtų kilti į sau rekordinę – 143-ią – vietą ir veikiausiai atsidurs iš karto už legendinės Venus Williams. J. Mikulskytė profesionalių dvejetų turnyrą laimėjo 3-ią kartą šiemet ir 26-ą sykį per karjerą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
