Bernardinų sodo aikštyne paaiškėjo seniausio mėgėjų teniso turnyro vasaros čempionai

Pagrindinio turnyro, kuriame varžėsi 32 stipriausi žaidėjai, čempionu tapo Viktoras Gasiūnas. Įtampos kupiname finale jis 6:4, 6:7 (6:8), [10:4] palaužė Skirmantą Kadžių.
„Tikrai puikus ir gerai organizuotas finalinis turnyras. Manau, kad Lietuvoje tokių mėgėjų turnyrų, kurių dalyviai per savaitgalį sužaistų 5 mačus ir išsiaiškintų visas vietas, jau senokai nebėra. Galiu pasakyti, kad bent jau man piramidės finalai – visada yra labiausiai laukiami metų turnyrai“, – po finalo pasakojo V. Gasiūnas.
„Tokio formato varžybose reikia vertinti visus varžovus, kiekvienas susitikimas būna savaip Įtemptas. Šiemet, kaip ir galima buvo tikėtis, sunkiausias buvo finalas prieš Skirmantą Kadžių. Pažįstame vienas kitą jau daug metų, dešimtis kartų žaidėme vienas prieš kitą. Šį kartą nugalėti pavyko man“.
Susitikime dėl 3 vietos Marijus Merkevičius 6:4, 2:6, [10:8] nugalėjo Romą Šimkų.
Iššūkio turnyre kovėsi 33-64 vietas piramidėje užimantys tenisininkai. Finalinėje dvikovoje Dainius Lasinskas 6:1, 6:0 įveikė Aurimą Zimnicką. Bronzos medalis atiteko Andriui Nikeliui.
Turnyro nugalėtojams atiteko „Sportland“ dovanų čekiai, organizatorių įsteigtos atminimo dovanos.
„Teniso pasaulio“ piramidės varžybos Vilniuje startavo 2007 metais. Tai yra vienas iš seniausių tęstinių mėgėjų teniso turnyrų Lietuvoje. Šiuo metu piramidė vienija 188 tenisininkus.
