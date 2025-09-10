LLF taurės etape Pagiriuose lankininkai gerino šalies rekordus

Moterų paprastų lankų grupėje Lietuvos rekordą pagerino Lankininkų sporto klubo (LSK) atstovė Austėja Kopcikaitė, kvalifikacijoje surinkusi 589 taškus.
Moterų ilgųjų lankų varžybose dominavusi Halina Radvilienė („Ugninė strėlė“) taip pat kvalifikacijoje užfiksavo naują šalies rekordą – 307 taškai.
Renatas Lasitsa („Strėlė“) užfiksavo naują šalies rekordą (544 tšk.) vyrų ilgųjų lankų kvalifikacijoje. Naujas šalies rekordas pasiektas ir komandinėje įskaitoje. Jo autoriais tapo Aleksas Budinas, R. Lasitsa ir Alvydas Tamošaitis („Strėlė“).
Paprastų lankų vyrų kvalifikacijoje naują komandinį Lietuvos rekordą užfiksavo „Strėlės“ trio – Konstantinas Kondratevas, Andrius Vaskinas bei Aleksandras Ščuckis.
Moterų skriemulinių lankų kvalifikacijoje Gunda Pupeikytė (Utenos lankininkų klubas) surinko 670 taškų ir pagerino Lietuvos U18 ir U21 amžiaus grupių rekordus.
Visgi ne visiems minėtiems lankininkams pavyko triumfuoti šiose varžybose. A. Kopcikaitė nukeliavo iki finalo, tačiau jame 2:6 pralaimėjo Ligitai Pūrienei (Kauno lankininkai). Bronzą pelnė Rūtavilė Pauliukaitė („Strėlė“).
Vyrų ilgųjų lankų grupėje R. Lasitsa liko vos ketvirtas. Nugalėtoju tapo A. Budinas, antrąją vietą užėmė A. Tamošaitis, trečiąją – Jurijus Gorbunovas („Perkūno strėlė“).
Vyrų olimpinių lankų varžybose nugalėjo Justas Juknevičius („SM Gaja“), finale 7:1 įveikęs Donaldą Sukacką (Kauno lankininkai). Trečiąją vietą iškovojo Adamas Krulis (LSK). Itin atkakliose komandinėse varžybose nugalėjo A. Krulio, Algimanto Petrausko ir D. Sukacko trio.
Moterų olimpinių lankų grupėje triumfavo Kristina Abromavičienė („Trys iksai“). Ji finale 7:3 pranoko Dianą Perminaitę („SM Gaja“). Trečiąją vietą užėmė kvalifikacijos nugalėtoja Paulina Buinauskaitė („Žaliasis lankas“). Komandinėje rungtyje nugalėjo P. Buinauskaitė, Dalia Čiupailienė ir Laima Kačonienė.
Vyrų skriemulinių lankų varžybose geriausiai pasirodė Marius Junokas (LSK), kuris finale po papildomo šūvio nugalėjo Remigijų Bileišį (ULK). Trečias buvo Justinas Kosteckas (ULK).
Moterų finale tarp dviejų ULK atstovių Gunda Pupeikytė nepaliko vilčių Astai Grigaravičienei. Skriemulinių lankų komandinėse varžybose triumfavo uteniškiai A. Grigaravičienė, G. Pupeikytė ir R. Bileišis.
Vyrų paprastų lankų varžybose triumfavo Andrius Vaskinas („Strėlė“). Vos ketvirtą rezultatą kvalifikacijoje užfiksavęs sportininkas sėkmingai šaudė atkrintamosiose varžybose, o finale po papildomo šūvio palaužė Ernestą Vilkauską (LSK). Trečias buvo Konstantinas Kondratevas („Strėlė“).
Komandinėse paprastų lankų varžybose nugalėjo „Vajetau“ vyrai ir „Strėlės“ moterys.
Moterų ilgųjų lankų rungtyje varžovėms vilčių nepaliko H. Radvilienė. Antrąją poziciją užėmė Lukrecija Aleksandra Pacevičienė (LSK), trečiąją – Jelena Gorbunova („Perkūno strėlė“). Komandinėje rungtyje nugalėjo A. Budinas, R. Lasitsa ir A. Tamošaitis.
Po šių varžybų paaiškėjo ir viso LLF taurės sezono laureatai.
Skriemulinių lankų grupėje LLF taurę iškovojo Inga Timinskienė ir Marius Junokas.
Olimpinių lankų grupės LLF taurės laimėtojais tapo Kristina Abromavičienė ir Adamas Krulis.
Paprastų lankų grupėje triumfavo Ligita Pūrienė ir Audrius Račkauskas.
