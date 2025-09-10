Vilniuje vyks Sporto diena: nemokamas bėgimas, rungtys ir kinas po atviru dangumi

Sporto dieną 10:30 val. atidarys nemokamas 5 km bėgimas su ilgų distancijų bėgiku Egidijumi Adomkaičiu, o iškart po jo fanų zonoje vyks „Go3“ kino seansas po atviru dangumi, kuriame bus rodomas 2023-ųjų filmas „Gyvenimas per 24 valandas“, pasakojantis apie ultramaratonininko Aleksandro Sorokino patirtį paros trukmės bėgime Italijoje.
Nuo 12 iki 17 val. fanų zonos erdvėje lankytojai galės nemokamai išmėginti įvairias sporto šakas, tarp kurių – sparčiai populiarėjantį smūginį (angl. spikeball), kurį pristatys ir visiems norintiems išbandyti leis prieš trejus metus įkurta Lietuvos smūginio federacija.
13 val. startuos rankų lenkimo iššūkis. Pirmame etape susikaus keturi šio sporto profesionalai, kurie plačiau papasakos apie rankų lenkimą, duos patarimų ir kvies visus norinčius išbandyti jėgas nemokamai. Iššūkį moderuos LRLSF generalinis sekretorius Aurimas Balsevičius.
Po intensyvios kovos ateis metas pailsinti rankas, bet įdarbinti protą. 15 val. fanų zonoje vyks „IQ kovų“ organizuojamas protmūšis apie krepšinį ir kitas sporto šakas, o trys geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti specialiais prizais.
Sporto dieną užbaigs antrasis nemokamas „Go3“ kino seansas. 16 val. dideliame fanų zonos ekrane bus rodomas 2023-ųjų metų dokumentinis filmas „Bilietas“ apie 1979–1989 metų Kauno „Žalgirio“ komandą, kurios garbę gynė tokios legendos, kaip Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Gintaras Krapikas, Sergejus Jovaiša ir kiti.
Nemokama Sporto diena vyks „OlyBet“ remiamoje fanų zonoje šalia sostinės Baltojo tilto, adresu Upės gatvė 6, kur visą dieną taip pat veiks maisto ir gėrimų erdvė, o sekmadienį čia bus tiesiogiai transliuojamos finalinės Europos pirmenybių dvikovos. Iki rugsėjo 14-osios veiksiančios fanų zonos veiklų tvarkaraštis skelbiamas portale Olyevents.lt.
Sporto dienos tvarkaraštis:
10:30-12:00 val. – 5 km bėgimas su Egidijumi Adomkaičiu
12:00-12:50 val. – Filmas „Gyvenimas per 24 valandas“ (2023 m.)
12:00-17:00 val. – Smūginio ir kitų sporto šakų pristatymas
13:00-15:00 val. – Rankų lenkimo iššūkis. Moderuoja Aurimas Balsevičius.
15:00-16:00 val. – „IQ kovų“ organizuojamas protmūšis apie sportą.
16:00-17:40 val. – Filmas „Bilietas“ (2023 m.)
