Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vilniuje vyks Sporto diena: nemokamas bėgimas, rungtys ir kinas po atviru dangumi

2025-09-10 12:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 12:28

Rugsėjo 13-ąją stipriausios Europos krepšinio rinktinės ilsėsis prieš finalines kovas, tad vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami dieną leisti prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje, kurią remia „OlyBet“. Šeštadienį čia rengiama nemokama Sporto diena – vyks kino seansai, bėgimas, rankų lenkimas, protmūšis, sporto šakų pristatymas ir kitos veiklos.

Vilniuje vyks Sporto diena | Organizatorių nuotr.

Rugsėjo 13-ąją stipriausios Europos krepšinio rinktinės ilsėsis prieš finalines kovas, tad vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami dieną leisti prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje, kurią remia „OlyBet“. Šeštadienį čia rengiama nemokama Sporto diena – vyks kino seansai, bėgimas, rankų lenkimas, protmūšis, sporto šakų pristatymas ir kitos veiklos.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sporto dieną 10:30 val. atidarys nemokamas 5 km bėgimas su ilgų distancijų bėgiku Egidijumi Adomkaičiu, o iškart po jo fanų zonoje vyks „Go3“ kino seansas po atviru dangumi, kuriame bus rodomas 2023-ųjų filmas „Gyvenimas per 24 valandas“, pasakojantis apie ultramaratonininko Aleksandro Sorokino patirtį paros trukmės bėgime Italijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nuo 12 iki 17 val. fanų zonos erdvėje lankytojai galės nemokamai išmėginti įvairias sporto šakas, tarp kurių – sparčiai populiarėjantį smūginį (angl. spikeball), kurį pristatys ir visiems norintiems išbandyti leis prieš trejus metus įkurta Lietuvos smūginio federacija.

REKLAMA

13 val. startuos rankų lenkimo iššūkis. Pirmame etape susikaus keturi šio sporto profesionalai, kurie plačiau papasakos apie rankų lenkimą, duos patarimų ir kvies visus norinčius išbandyti jėgas nemokamai. Iššūkį moderuos LRLSF generalinis sekretorius Aurimas Balsevičius.

Po intensyvios kovos ateis metas pailsinti rankas, bet įdarbinti protą. 15 val. fanų zonoje vyks „IQ kovų“ organizuojamas protmūšis apie krepšinį ir kitas sporto šakas, o trys geriausiai pasirodę dalyviai bus apdovanoti specialiais prizais.

REKLAMA
REKLAMA

Sporto dieną užbaigs antrasis nemokamas „Go3“ kino seansas. 16 val. dideliame fanų zonos ekrane bus rodomas 2023-ųjų metų dokumentinis filmas „Bilietas“ apie 1979–1989 metų Kauno „Žalgirio“ komandą, kurios garbę gynė tokios legendos, kaip Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, Gintaras Krapikas, Sergejus Jovaiša ir kiti.

Nemokama Sporto diena vyks „OlyBet“ remiamoje fanų zonoje šalia sostinės Baltojo tilto, adresu Upės gatvė 6, kur visą dieną taip pat veiks maisto ir gėrimų erdvė, o sekmadienį čia bus tiesiogiai transliuojamos finalinės Europos pirmenybių dvikovos. Iki rugsėjo 14-osios veiksiančios fanų zonos veiklų tvarkaraštis skelbiamas portale Olyevents.lt.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sporto dienos tvarkaraštis:

10:30-12:00 val. – 5 km bėgimas su Egidijumi Adomkaičiu

12:00-12:50 val. – Filmas „Gyvenimas per 24 valandas“ (2023 m.)

12:00-17:00 val. – Smūginio ir kitų sporto šakų pristatymas

13:00-15:00 val. – Rankų lenkimo iššūkis. Moderuoja Aurimas Balsevičius.

15:00-16:00 val. – „IQ kovų“ organizuojamas protmūšis apie sportą.

16:00-17:40 val. – Filmas „Bilietas“ (2023 m.)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų