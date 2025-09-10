Lietuvos automobilių ralio čempionato finišas grįžta į Zarasus

Daugelis šio sporto fanų vis dar puikiai pamena įspūdingąjį 2021 m. sezoną bei jo kulminaciją šiame nuostabius kelius turinčiame krašte. Nors Zarasai, kaip LARČ etapo centras buvo išnykęs iš žemėlapio, tačiau šio įspūdingo grožio rajono keliai nuolatos matė ir priglaudė sportinius automobilius tiek aukščiausio, tiek žemiausio rango varžybose vasarą, rudenį bei žiemą. Čia pilna tramplynų, greitų, techniškų bei ypatingo ekipažo meistriškumo reikalaujančių atkarpų, o aplinkinių vietovių, kaimų bei miestelių pavadinimai giliai įsirėžę į lietuviško ralio folklorą.
„Rally Aukštaitija“ organizatoriai dalyviams pasiūlys dviejų lenktynių dienų formatą. Jį sudarys 13 greičio ruožų, kurie bendrai sudarys 105 sportinius kilometrus. Ralio geografija apims bent kelias seniūnijų lokacijas, kuriose slypi daugelis geriausių Zarasų krašto žvyrkelių.
Ralio karštinė ekipažams prasidės dar spalio 2 dieną (ketvirtadienį), per kurią lenktynininkai turės susitvarkyti administracinius reikalus, patikrinti savo automobilius bei pasiruošti greičio ruožų stenogramas. Spalio 3 dieną (penktadienį) prasidės tikras ralio veiksmas. Jau nuo pačio ryto visi norintys galės apšilti patys bei su aukštaitišku žvyru supažindinti savo automobilius testiniame greičio ruože. Vidurdienyje, 12 valandą, bus duotas oficialus ralio startas Sėlių aikštėje.
Pirmąją lenktynių dieną ralio įveiks penkis greičio ruožus, kurių bendras atstumas sieks beveik 32 kilometrus. Šeštadienį dalyvių lauks dar beveik 73 sportiniai kilometrai, sulipdyti į labai tradicinį formatą – 4 ruožai po du kartus. Pačios trasos savo ilgiu itin varijuos – bus ir trumpų, vos 4 kilometrų atkarpų, tačiau vėliau ekipažų susikaupimą testuos 11 bei beveik 14 kilometrų ilgio išbandymai. Greičiausieji varžybų dalyviai bus pasitikti ir pagerbti iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje, kuri prasidės 20 valandą Zarasų miesto širdyje.
Šių metų „Rally Aukštaitija“ vainikuos ne vieną, o net keturis čempionatus. Čia naujieji čempionai paaiškės ir Lietuvos Extreme ralio čempionate (LXRČ), Baltijos šalių ralio čempionate (BSRČ) bei „Lithuanian Rally4 Trophy“ įskaitoje, kurioje jaunieji ralio talentai visą šį sezoną kovoja dėl istorinio prizo – 80 tūkstančių eurų stipendijos, skirtos startui kitų metų Europos pirmenybėse.
