Estijoje finišavo Lietuvos plento žiedo čempionatas: po dramatiškų kovų paaiškėjo 2025 metų čempionai

Keliose klasėse kova dėl čempiono vardo tęsėsi iki pat paskutinių ratų. „Superstock 600“ klasėje pergalę etape ir Lietuvos čempiono titulą iškovojo Jonas Stankūnas, lemiamoje kovoje aplenkęs pagrindinį varžovą Paulių Lubą.
Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.
„Mūsų tikslas buvo finišuoti priekyje Pauliaus. Esu labai dėkingas komandai, kuri atlieka pusę darbo“, – sakė J. Stankūnas. „B1200“ klasėje čempionu tapo Andrius Gižas, kuriam pergalės etape užteko galutiniam triumfui.
„Žinojau, kad pergalės pakaks sezono titului. Varžybų gale jau ruošiausi atakuoti, bet lenktynes sustabdė raudona vėliava. Vis tiek labai džiaugiuosi rezultatu“, – kalbėjo A. Gižas.
Etapas pasižymėjo ir įsimintinomis pergalėmis. „B600“ klasėje neįtikėtiną pasirodymą surengė Eimantas Jankauskas, kuris startavo iš paskutinės pozicijos, tačiau kintančiomis oro sąlygomis sugebėjo aplenkti visus varžovus.
„Kai ryte palijo, tikrai nesitikėjau tokio rezultato, bet ant sausos dangos turėjau pranašumą. Tai įsimintiniausios sezono lenktynės“, – džiaugėsi E. Jankauskas. „Superbike“ klasėje pergalę tarp lietuvių šventė Tauras Norkūnas, nors treniruotėje buvo patyręs avariją ir priverstas remontuoti motociklą.
Kitose klasėse taip pat netrūko atkaklių kovų. „Supersport 300“ nugalėjo Liutauras Gabševičius, „C600“ – Robertas Davidovičius, o „C1200“ – Vilius Janušaitis. „Pavyko gerai startuoti ir išlaikyti savo poziciją. Manau, tai buvo puiki sezono pabaiga“, – sakė V. Janušaitis.
Nors čempionai paaiškėjo trasoje, oficialiai 2025 metų Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionato nugalėtojai ir prizininkai bus pagerbti Lietuvos motociklų sporto federacijos finaliniame metų apdovanojimų renginyje, kuris vyks lapkričio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!