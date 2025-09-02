Iš mini ralio į ralio elitą: Ovidijaus Vaštako iššūkiai ir tikslai prieš startą Elektrėnuose

„Žingsnis iš mini ralio į A lygą buvo didelis ir rimtas. Mini ralyje penktą pavarą įjungdavome vos kelis kartus per sezoną, o čia nuolat tenka važiuoti maksimaliu greičiu. Tai buvo tikras iššūkis“, – pripažįsta O. Vaštakas. Ne mažesniu iššūkiu tapo ir biudžeto surinkimas. Jei debiutinį sezoną finansavo projektas, tai šiemet lenktynininkui teko pačiam ieškoti rėmėjų.
Sportininkas teigia, kad sezonas aukščiausioje lygoje nebūtų įmanomas be Kupiškio rajono savivaldybės, privačių rėmėjų ir fanų, kurie prisidėjo per VšĮ „OV Racing“ ir 1,2 proc. GPM paramą. „Esu dėkingas visiems, kurie manimi tiki ir padėjo tęsti svajonę“, – kalbėjo lenktynininkas.
Po keturių etapų O. Vaštakas su šturmanu Matu Žalandausku savo klasėje dalijasi 3-4 vietas ir turi realius šansus kovoti dėl metinės įskaitos podiumo. „Sezono pradžia buvo sunki, bet Rokiškyje jau jautėme gerą ritmą ir laimėjome daugumą greičio ruožų, kol sustojome dėl technikos gedimo. Bandysime reabilituotis Elektrėnuose“, – teigė O. Vaštakas.
Pasiruošimas etapui buvo intensyvus: po Rokiškio ralio teko perrinkti BMW variklį, o daug laiko buvo skirta treniruotėms su naujuoju šturmanu, tobulinant stenogramos surašymo įgūdžius.
Nors Elektrėnų ralyje O. Vaštakas anksčiau nedalyvavo, šio krašto žvyrkeliai jam yra pažįstami iš treniruočių. Savaitgalio lenktynėse dueto BMW dureles puoš 38-asis starto numeris.
