  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Iš mini ralio į ralio elitą: Ovidijaus Vaštako iššūkiai ir tikslai prieš startą Elektrėnuose

2025-09-02 18:13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 18:13

Artėjantį savaitgalį Elektrėnuose vyksiančiame „Berner Rally Elektrėnai“ etape prie starto linijos stos ir projekto „Aš – ralistas“ nugalėtojas Ovidijus Vaštakas. Po pernai iškovoto Lietuvos mini ralio čempiono titulo, kupiškėnas šiemet žengė į aukščiausią lygą, kurioje susidūrė su kur kas didesniais greičiais, biudžeto iššūkiais ir atkaklia kova dėl metinės įskaitos prizininkų pakylos.

Ovidijus Vaštakas ir Matas Žalandauskas | Organizatorių nuotr.

„Žingsnis iš mini ralio į A lygą buvo didelis ir rimtas. Mini ralyje penktą pavarą įjungdavome vos kelis kartus per sezoną, o čia nuolat tenka važiuoti maksimaliu greičiu. Tai buvo tikras iššūkis“, – pripažįsta O. Vaštakas. Ne mažesniu iššūkiu tapo ir biudžeto surinkimas. Jei debiutinį sezoną finansavo projektas, tai šiemet lenktynininkui teko pačiam ieškoti rėmėjų.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Sportininkas teigia, kad sezonas aukščiausioje lygoje nebūtų įmanomas be Kupiškio rajono savivaldybės, privačių rėmėjų ir fanų, kurie prisidėjo per VšĮ „OV Racing“ ir 1,2 proc. GPM paramą. „Esu dėkingas visiems, kurie manimi tiki ir padėjo tęsti svajonę“, – kalbėjo lenktynininkas.

Po keturių etapų O. Vaštakas su šturmanu Matu Žalandausku savo klasėje dalijasi 3-4 vietas ir turi realius šansus kovoti dėl metinės įskaitos podiumo. „Sezono pradžia buvo sunki, bet Rokiškyje jau jautėme gerą ritmą ir laimėjome daugumą greičio ruožų, kol sustojome dėl technikos gedimo. Bandysime reabilituotis Elektrėnuose“, – teigė O. Vaštakas.

Pasiruošimas etapui buvo intensyvus: po Rokiškio ralio teko perrinkti BMW variklį, o daug laiko buvo skirta treniruotėms su naujuoju šturmanu, tobulinant stenogramos surašymo įgūdžius.

Nors Elektrėnų ralyje O. Vaštakas anksčiau nedalyvavo, šio krašto žvyrkeliai jam yra pažįstami iš treniruočių. Savaitgalio lenktynėse dueto BMW dureles puoš 38-asis starto numeris.

