Plungės ir Rietavo apylinkių žvyrkeliais greičiausiai skriejo Giedrius Firantas su Matu Valiuliu

Po aštuonių greičio ruožų paaiškėjo greičiausi ekipažai klasėse, o absoliučių varžybų nugalėtojų titulą iškovojo Giedriaus Firanto ir Mato Valiulio tandemas.
Penktąjį Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapą organizavęs automobilių sporto klubas „Tornada“ dalyviams pasiūlė keturis, po du kartus važiuojamus greičio ruožus, kurių bendras ilgis siekė beveik 60 kilometrų.
Dar prieš startą susipažinę su laukiančiomis trasomis ralio dalyviai negailėjo komplimentų dėl varžyboms parinktų kelių, kurie pasižymėjo itin dideliu greičiu, techniškomis posūkių grupėmis ir dideliu kelio pločiu.
Ir nors antroje varžybų dalyje prapliupo gana gausus lietus, kelio būklei dėl tvirto grunto įtakos tai beveik nepadarė. Visgi šlapia danga iš dalyvių reikalavo didesnio preciziškumo, o ypač stabdyme.
Galiausiai po aštuonių greičio ruožų, kuriuos visus pirmiausia patikrino saugos ekipažai, važiavę „Dacia Duster“ automobiliais, dalyviai pasiekė finišą, kur jų laukė apdovanojimų ceremonija.
Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato SG-2 įskaitoje triumfavo Luko ir Vito Vajinskių duetas. Su 24 sek. deficitu finišavo Paulius Kiudys ir Karolis Petreikis. Trečioje vietoje įsitvirtino Dainius Pranys ir Kristina Plotnikova.
SG-3 kategorijoje pergalę šventė Andrius Grigaitis su Mantu Elsbergu. Jie pranoko Mantą Dilį ir Lauryną Matonį bei Edą ir Rytį Dominauskus. OPEN įskaitoje pergalės taures į viršų kėlė Julius Masonas su Marku Buteikiu. Jie už savęs paliko Mindaugo Grikienio ir Donato Gaidelio tandemą. Trečioje vietoje finišavo Arūno Vaičiūno ir Gretos Šaduikytės ekipažas.
„Historic“ įskaitoje buvo apdovanotas vienintelis finišavęs Dave`o Holland `o ir Austėjos Straukaitės duetas, lenktyniavęs legendiniu „Ford Escort MK2“ ralio bolidu.
LARSČ 2WD įskaitoje greičiausias buvo šeimyninis Aurimo ir Kipro Buteikių ekipažas. Tėvas su sūnumi 38 sek. aplenkė Vilmantą Karalių ir Dagnę Končiūtę. Trečioje šios klasės vietoje finišavo Mantas Gurkšnys ir Grigorij Tarasov. Tokia pačia tvarka šie ekipažai išsirikiavo ir „Rally Plungė-Rietavas“ 2WD įskaitoje.
JUNIOR kategorijoje buvo apdovanoti du jaunieji vairuotojai. Pirmąją vietą laimėjo Andrius Grigaitis, o greta jo ant podiumo žengė Lukas Vajinskis.
2WD+ kategorijoje dar vieną taurių komplektą išsivežė Aurimas ir Kipras Buteikiai. Andrius Grigaitis su Mantu Elsbergu žengė ant antrosios vietos laiptelio, o Mantas Gurkšnys su Grigorij Tarasov čia buvo treti.
AWD kategorijoje greičiausi buvo svečiai iš Latvijos – Martins Kikusts ir Gundars Berkis su „Mitsubishi Lancer EVO VII“. Egidijus Valeiša ir Mindaugas Varža iškovojo trečiosios vietos taures, o dar po vieną taurę už trečiąją vietą susižėrė Arūnas Vaičiūnas su Greta Šaduikyte.
AWD+ įskaitoje trečioje vietoje finišavo su techninėmis problemomis susidūręs Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano ekipažas. Jie 13 sek. nusileido antroje vietoje finišavusiems Justui Tamašauskui ir Algirdui Pranckūnui.
Nugalėtojo titulu džiaugėsi 24 sek. nuo antrosios vietos atitrūkęs Giedriaus Firanto ir Mato Valiulio ekipažas. Be to, jie laimėjo ir dar tris komplektus taurių. Už laimėtą pirmąjį greičio ruožą trofėjų lyderiams įteikė Rietavo rajono meras Antanas Černeckis. Plungės rajono meras Audrius Klišonis duetą pasveikino įteikdamas savo vardo taurę už laimėtą antrąjį greičio ruožą.
Pasveikinti visus dalyvius atvykusi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė Giedriui Firantui ir Matui Valiuliui taip pat įteikė pačią didžiausią – absoliučių „Rally Plungė-Rietavas“ nugalėtojų taurę.
Komandinėje įskaitoje podiumą pasidalijo dvi ekipos. Antri čia buvo Šakių ASK, o pirmosios vietos taurę į viršų kėlė „7bet Racing by Rally 4 Fun“ ekipa.
Iš 37 lenktynes pradėjusių ekipažų iš varžybų dėl avarijų ir gedimų pasitraukė 11 duetų.
