  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Šimtamečiai „senoliai“ Utenos gatvėse: miesto gimtadienyje – išskirtinių automobilių paroda

2025-09-01 11:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 11:22

Savaitgalį šurmuliavusios Utenos miesto 764-ojo gimtadienio šventės vienu ryškiausių akcentų tapo istorinių automobilių paroda. Daugiau nei trys dešimtys kruopščiai restauruotų ir išpuoselėtų automobilių pritraukė milžinišką miestiečių ir svečių dėmesį, o seniausiems eksponatams – beveik šimtas metų.

Algimanto Brazaičio nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį šurmuliavusios Utenos miesto 764-ojo gimtadienio šventės vienu ryškiausių akcentų tapo istorinių automobilių paroda. Daugiau nei trys dešimtys kruopščiai restauruotų ir išpuoselėtų automobilių pritraukė milžinišką miestiečių ir svečių dėmesį, o seniausiems eksponatams – beveik šimtas metų.

0

Parado priekyje rikiavosi garbingiausio amžiaus automobiliai. Bene seniausią, 1924-ųjų „Oakland Phaeton“, vairavo kaunietis Vytis Indziulas, o jam kompaniją palaikė Gintautas ir Nelė Miškiniai su savo šimtmetį švenčiančiu 1925-ųjų „Packard“. Abu šie automobiliai – tikros kino žvaigždės, ne kartą filmavęsi įvairių užsienio kino studijų istoriniuose filmuose.

Gausiausią kolekciją, kaip ir dera, pristatė patys uteniškiai. Tarp jų – Artūro Kirmono „GAZ 21 Volga“, kurios istorija ypač jaudinanti. „Automobilį 2017 m. įsigijau Ukrainoje, Marepos kaime, kurio dabar jau nebėra... Parvairavau savo eiga, o restauracija užtruko, nes kiekvieną detalę norėjosi rasti autentišką“, – pasakojo A. Kirmonas.

Kitas uteniškis, Vytautas Mackonis, demonstravo ZAZ 968, kurį įsigijo apimtas vaikystės nostalgijos. „Tai buvo pirmasis mano tėvų automobilis. Dabar jis tapo puikia mokymosi priemone mano paaugliui sūnui, kuris pats tyrinėja jo paprastus, bet kaprizingus mechanizmus“, – sakė kolekcininkas.

Parodą papuošė ir svečiai iš kitų miestų. Ypatingo dėmesio sulaukė rokiškėnas Grigorijus Antonovas, atvykęs su dukra Simona ir nepriekaištingu 1977 m. „Volkswagen Kafer“. Tačiau daugiausiai smalsuolių būriavosi ne prie paties „vabalo“, o prie jo unikalios, paties meistro rankomis pagamintos priekabos-kemperio, skirtos patogiai nakvynei dviem.

Už šį reginį uteniškiai dėkingi žurnalistui Valdui Juozui Vilūnui, kuris ir subūrė visus automobilių mylėtojus. Pasak jo, visi dalyviai į šventę atvyko be jokio atlygio, vedini vieno tikslo – pasidalinti savo aistra ir pradžiuginti miesto gyventojus bei svečius.

