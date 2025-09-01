„Maccabi“ pasipildė studijas baigusiu aukštaūgiu

Izraelio klubas pirmąjį profesionalų kontraktą įteikė studijas baigusiam Cliffordui Omoruyi.
Welcome Big Cliff! pic.twitter.com/xyNRkYTJtz— Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱 (@MaccabiTLVBC) September 1, 2025
23 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas iš Nigerijos praėjusį sezoną praleido Alabamos universiteto „Crimson Tide“ gretose ir Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) per 19 minučių rinko 7,9 taško, 6,5 atkovoto kamuolio bei 0,9 rezultatyvaus perdavimo.
Dėl COVID-19 pandemijos išlygos jis studijavo penkerius metus, pirmuosius ketverius praleisdamas Rutgerso universitete, kur išvystė net 2,9 bloko vidurkį.
Aukštaūgis su „Maccabi“ sukirto rankomis dėl dviejų metų sutarties.
Izraelio klubas sieks grįžti į elitą po slogaus sezono – Eurolygoje užimta vos šešioliktoji vieta, o vietinės pirmenybės nutrauktos dėl paaštrėjusio konflikto su Iranu.
