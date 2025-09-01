Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Maccabi“ pasipildė studijas baigusiu aukštaūgiu

2025-09-01 11:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 11:59

Dar vieną tarpsezonio naujoką pristatė Tel Avivo „Maccabi“ klubas.

C.Omoruyi keliasi į Izraelį

Dar vieną tarpsezonio naujoką pristatė Tel Avivo „Maccabi“ klubas.

0

Izraelio klubas pirmąjį profesionalų kontraktą įteikė studijas baigusiam Cliffordui Omoruyi.

23 metų 211 cm ūgio vidurio puolėjas iš Nigerijos praėjusį sezoną praleido Alabamos universiteto „Crimson Tide“ gretose ir Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) per 19 minučių rinko 7,9 taško, 6,5 atkovoto kamuolio bei 0,9 rezultatyvaus perdavimo.

Dėl COVID-19 pandemijos išlygos jis studijavo penkerius metus, pirmuosius ketverius praleisdamas Rutgerso universitete, kur išvystė net 2,9 bloko vidurkį.

Aukštaūgis su „Maccabi“ sukirto rankomis dėl dviejų metų sutarties.

Izraelio klubas sieks grįžti į elitą po slogaus sezono – Eurolygoje užimta vos šešioliktoji vieta, o vietinės pirmenybės nutrauktos dėl paaštrėjusio konflikto su Iranu.

