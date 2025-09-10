Lietuvos ralio čempionato finalas grįžta į Zarasus: laukia kova dėl keturių čempionų titulų

Daugelis ralio gerbėjų puikiai prisimena 2021 m. sezono kulminaciją Zarasų krašte. Nors kelerius metus LARČ finalas vyko kitur, legendiniai šio regiono žvyrkeliai, garsėjantys tramplinais ir techniškomis atkarpomis, niekada nebuvo pamiršti ir nuolat priimdavo žemesnio rango varžybas. Dabar didysis ralis sugrįžta.
Daugiau naujienų apie automobilių renginius – specialioje „Automobilių renginiai“ rubrikoje.
Organizatoriai dalyviams paruošė dviejų dienų, 105 sportinių kilometrų trasą, padalintą į 13 greičio ruožų. Ralio veiksmas prasidės penktadienį, spalio 3-ąją, kai 12 val. Zarasų Sėlių aikštėje bus duotas iškilmingas startas ir sportininkai pajudės į pirmuosius penkis greičio ruožus.
Lemiamas kovos vyks šeštadienį, o 20 val. vakaro nugalėtojai ir čempionai bus pagerbti apdovanojimų ceremonijoje.
Šis ralio savaitgalis bus itin svarbus visam Baltijos regiono automobilių sportui.
„Rally Aukštaitija“ vainikuos ne tik Lietuvos ralio čempionatą (LARČ), bet ir Lietuvos „Extreme“ ralio čempionatą (LXRČ), Baltijos šalių ralio čempionatą (BSRČ) bei „Lithuanian Rally4 Trophy“ įskaitą, kurioje jaunieji talentai kovoja dėl 80 tūkstančių eurų stipendijos startui Europos pirmenybėse.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!