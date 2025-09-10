Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Lietuvos ralio čempionato finalas grįžta į Zarasus: laukia kova dėl keturių čempionų titulų

2025-09-10 11:24
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 11:24

Po trejų metų pertraukos į Zarasus sugrįžta didysis ralis. Spalio 3–4 dienomis čia vyks finalinis Lietuvos automobilių ralio čempionato (LARČ) etapas „Rally Aukštaitija“, kuriame paaiškės ne tik greičiausi šalies ralio meistrai, bet ir čempionai dar trijose įskaitose, įskaitant prestižinę „Lithuanian Rally4 Trophy“.

Rally Aukštaitija (nuotr. Organizatorių)

0

Daugelis ralio gerbėjų puikiai prisimena 2021 m. sezono kulminaciją Zarasų krašte. Nors kelerius metus LARČ finalas vyko kitur, legendiniai šio regiono žvyrkeliai, garsėjantys tramplinais ir techniškomis atkarpomis, niekada nebuvo pamiršti ir nuolat priimdavo žemesnio rango varžybas. Dabar didysis ralis sugrįžta.

Organizatoriai dalyviams paruošė dviejų dienų, 105 sportinių kilometrų trasą, padalintą į 13 greičio ruožų. Ralio veiksmas prasidės penktadienį, spalio 3-ąją, kai 12 val. Zarasų Sėlių aikštėje bus duotas iškilmingas startas ir sportininkai pajudės į pirmuosius penkis greičio ruožus.

Lemiamas kovos vyks šeštadienį, o 20 val. vakaro nugalėtojai ir čempionai bus pagerbti apdovanojimų ceremonijoje.

Šis ralio savaitgalis bus itin svarbus visam Baltijos regiono automobilių sportui.

„Rally Aukštaitija“ vainikuos ne tik Lietuvos ralio čempionatą (LARČ), bet ir Lietuvos „Extreme“ ralio čempionatą (LXRČ), Baltijos šalių ralio čempionatą (BSRČ) bei „Lithuanian Rally4 Trophy“ įskaitą, kurioje jaunieji talentai kovoja dėl 80 tūkstančių eurų stipendijos startui Europos pirmenybėse.

