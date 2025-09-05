Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Prasidėjo jubiliejinis „Rally Elektrėnai“: dalyviai apžiūrėjo pagrindinį prizą

2025-09-05 10:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 10:57

Ankstyvą penktadienio, rugsėjo 5-osios, rytą Elektrėnuose prasidėjo dešimtmetį minintis „Berner Rally Elektrėnai“. Daugiau nei septyniasdešimt ekipažų pradėjo ralio savaitgalį nuo administracinių procedūrų ir susipažinimo su greičio ruožais. Tačiau daugiausiai dėmesio penktadienį sulaukė pagrindinis prizas, lauksiantis ralio nugalėtojo – miesto elektromobilis „Citroen Ami“.

Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
63

Ankstyvą penktadienio, rugsėjo 5-osios, rytą Elektrėnuose prasidėjo dešimtmetį minintis „Berner Rally Elektrėnai“. Daugiau nei septyniasdešimt ekipažų pradėjo ralio savaitgalį nuo administracinių procedūrų ir susipažinimo su greičio ruožais. Tačiau daugiausiai dėmesio penktadienį sulaukė pagrindinis prizas, lauksiantis ralio nugalėtojo – miesto elektromobilis „Citroen Ami“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ralio partnerio „Fakto Auto“ įsteigtas prizas – itin neįprastas, bet praktiškas. Tai dvivietis, vos 2,41 m ilgio elektromobilis, viena įkrova galintis nuvažiuoti 75 km, o jo greitis apribotas iki 45 km/val., tad jį vairuoti galima jau nuo 15 metų. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Rally Elektrėnai 2025
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rally Elektrėnai 2025

Ralio lenktynininkai su šypsenomis vertino šį mažylį: Deividas Gezevičius juokavo, kad jis puikiai tiktų kelionėms į darbą, o Giedrius Notkus „Ami“ priglaustų „prie ūkio“. Šis prizas atiteks greičiausiam ralio ekipažui, kuris paaiškės šeštadienio vakarą.

Penktadienio dieną sportininkai skiria susipažinimui su trasomis, o vakare, 18:30 val., jų laukia iškilminga starto ceremonija Elektrėnų centre, po kurios vyks nemokamas grupės „Queens of Roses“ koncertas.

Pagrindinės lenktynės prasidės šeštadienį 8:30 val. ryto. 78 ekipažų lauks sunki diena – devyni greičio ruožai, kuriuose reikės įveikti 101 sportinį kilometrą. Nors už greičio ruožų stebėjimą žiūrovams teks mokėti, paskutinis, miesto, greičio ruožas Elektrėnuose 18:45 val. bus nemokamas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų