TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Elektrėnų ralyje triumfavo svečiai iš Latvijos, o Vaidotas Žala užsitikrino Lietuvos čempiono titulą

2025-09-08 10:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-08 10:41

Šeštadienį finišavusiame penktajame Lietuvos automobilių ralio čempionato etape „Berner Rally Elektrėnai“ netrūko dramos ir svarbių atomazgų. Absoliučiu ralio nugalėtoju tapo svečias iš Latvijos, Pasaulio ralio čempionato dalyvis Martinš Sesks su šturmanu Renars Francis. Tačiau antrąja vieta finišavęs Vaidotas Žala su Ugniu Vainevičiumi užsitikrino 2025 metų Lietuvos ralio čempionų titulą.

Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
63

0

Latvių ekipažas su „Škoda Fabia STR Proto“ dominavo nuo pat pirmųjų greičio ruožų, laimėjo septynis iš devynių ir artimiausius persekiotojus aplenkė daugiau nei minute.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Rally Elektrėnai 2025
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rally Elektrėnai 2025

Tuo tarpu V. Žalai, norint tapti čempionu anksčiau laiko, tereikėjo finišuoti pirmajame penketuke. Jis šią užduotį įvykdė su kaupu – finišavo antras ir tapo greičiausiu Lietuvos ekipažu.

Itin atkakli kova vyko dėl trečiosios vietos. Prieš paskutinį, asfaltinį, miesto greičio ruožą Giedrius Notkus nuo Deivido Gezevičiaus atsiliko 0,6 sekundės, tačiau sugebėjo pademonstruoti puikų tempą ir išplėšti trečiosios vietos trofėjų.

Dramos netrūko ir kitose klasėse. 2WD įskaitoje po lyderio Andrejaus Apočkino gedimo pergalę šventė Kajus ir Maja Samsonai. „Rally 4 Trophy“ įskaitoje pirmąją pergalę sezone su naujuoju „Lancia Ypsilon“ automobiliu iškovojo Irmantas Buivydas.

Ralio sudėtingumą puikiai iliustruoja faktas, kad finišo dėl gedimų ir avarijų nepasiekė net 31 ekipažas iš 79 startavusių.

