Elektrėnų ralyje triumfavo svečiai iš Latvijos, o Vaidotas Žala užsitikrino Lietuvos čempiono titulą

Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)
Rally Elektrėnai (nuotr. Egidijaus Babelio)