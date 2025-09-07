Ką tik susituokę Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala švyti: vyrą sutiko kaip karalių

Po renginio G. Martirosian socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašu.
Gabrielė Martirosian džiaugiasi vyro pasiekimu
Jame moteris matyti įsiamžinusi su čempionato nugalėtoju tapusiu vyru Vaidotu.
Gabrielė vyrą pasitiko lyg tikrą karalių – papuošė jį karūna.
„Mano vyras – Lietuvos ralio čempionato nugalėtojas!
Trečią kartą karjeroje“, – džiaugėsi ji.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielė ir Vaidotas susituokė rugpjūčio mėnesį Škotijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!