Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Ką tik susituokę Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala švyti: vyrą sutiko kaip karalių

2025-09-07 11:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 11:53

Rugsėjo 5–6 dienomis Elektrėnuose vykusiose Lietuvos ralio varžybose Vaidotas Žala trečią kartą savo karjeroje iškovojo šalies ralio čempiono titulą. Pergalė ypač džiugino ir jo žmoną, televizijos laidų vedėją Gabrielę Martirosian, kuri džiaugėsi vyro pasiekimu.

Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala (Nuotr. socialinių tinklų)

Rugsėjo 5–6 dienomis Elektrėnuose vykusiose Lietuvos ralio varžybose Vaidotas Žala trečią kartą savo karjeroje iškovojo šalies ralio čempiono titulą. Pergalė ypač džiugino ir jo žmoną, televizijos laidų vedėją Gabrielę Martirosian, kuri džiaugėsi vyro pasiekimu.

REKLAMA
0

Po renginio G. Martirosian socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašu.

Gabrielė Martirosian džiaugiasi vyro pasiekimu

Jame moteris matyti įsiamžinusi su čempionato nugalėtoju tapusiu vyru Vaidotu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gabrielė vyrą pasitiko lyg tikrą karalių – papuošė jį karūna.

„Mano vyras – Lietuvos ralio čempionato nugalėtojas!

Trečią kartą karjeroje“, – džiaugėsi ji.

View this post on Instagram

A post shared by Gabrielė Martirosian (@gabrielemartirosian)

REKLAMA
REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Gabrielė ir Vaidotas susituokė rugpjūčio mėnesį Škotijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų