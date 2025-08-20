Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala: parodė vestuvinius kadrus

2025-08-20 16:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 16:09

Netikėta žinia šiandien pasiekė gerbėjus. Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala bei savo socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiais vestuvių kadrais iš Škotijos.

Vaidotas Žala ir Gabrielė Martirosian (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)
6

Netikėta žinia šiandien pasiekė gerbėjus. Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala bei savo socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiais vestuvių kadrais iš Škotijos.

REKLAMA
4

Pora savo socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiais vestuviniais kadrais iš Škotijos.

Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala

Sumainė žiedus

Lenktynininkas Vaidotas žala ir modelis, renginių ir televizijos vedėja Gabrielė Martirosian sumainė žiedus, pasidalino kadrais fiksuotais gamtoje bei pasidalinus nuotrauką parašė: „Ponas ir Ponia“.

Komentaruose pasipylė džiugios žmonių reakcijos bei sveikinimai tokia nuostabia proga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų