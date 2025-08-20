Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala: parodė vestuvinius kadrus

Pora savo socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiais vestuviniais kadrais iš Škotijos.
Sumainė žiedus
Lenktynininkas Vaidotas žala ir modelis, renginių ir televizijos vedėja Gabrielė Martirosian sumainė žiedus, pasidalino kadrais fiksuotais gamtoje bei pasidalinus nuotrauką parašė: „Ponas ir Ponia“.
Komentaruose pasipylė džiugios žmonių reakcijos bei sveikinimai tokia nuostabia proga.
