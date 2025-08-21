Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Škotijoje žiedus sumainė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala: pasidalino įspūdingu vaizdo įrašu

2025-08-21 21:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 21:15

Vakar dieną lietuvius nustebino netikėta žinia – susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala. Vestuvės įvyko Škotijoje, kur pora jas atšoko dviese. Pasidalino jaudinančiu vaizdo įrašu.

Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala (Nuotr. socialinių tinklų)
6

Vakar dieną lietuvius nustebino netikėta žinia – susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala. Vestuvės įvyko Škotijoje, kur pora jas atšoko dviese. Pasidalino jaudinančiu vaizdo įrašu.

1

Vedėja bei modelis Gabrielė Martirosian ir lenktynininkas Vaidotas Žala vakar savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena, kur pasidalino savo vestuvinėmis nuotraukomis. Tai gerbėjams buvo itin netikėta. Vestuvinės nuotraukos spinduliavo jaukumu, o fotosesija vyko gamtoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susituokė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala

Pasidalino vaizdo įrašu

Gabrielė Martirosian savo socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Moteris pasidalinusi vaizdo įrašu su nuostabiomis akimirkomis šalia rašo: „Jausmas kaip sapne“.

Vaizdo įraše dominuoja žemės spalvos, vyrauja harmonija, o garso takelyje girdimas orkestras.

