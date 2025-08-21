Škotijoje žiedus sumainė Gabrielė Martirosian ir Vaidotas Žala: pasidalino įspūdingu vaizdo įrašu

Vedėja bei modelis Gabrielė Martirosian ir lenktynininkas Vaidotas Žala vakar savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena, kur pasidalino savo vestuvinėmis nuotraukomis. Tai gerbėjams buvo itin netikėta. Vestuvinės nuotraukos spinduliavo jaukumu, o fotosesija vyko gamtoje.
Pasidalino vaizdo įrašu
Gabrielė Martirosian savo socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Moteris pasidalinusi vaizdo įrašu su nuostabiomis akimirkomis šalia rašo: „Jausmas kaip sapne“.
Vaizdo įraše dominuoja žemės spalvos, vyrauja harmonija, o garso takelyje girdimas orkestras.
