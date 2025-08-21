Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

To, ką pamatė draugų vestuvėse, šiaulietė nepamirš ilgai: „Kiaulės kokių reta“

2025-08-21 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 16:15

„Nors praėjo jau pora savaičių, bet galiausiai nusprendžiau pasidalinti istorija apie draugų vestuves – man tiesiog iš galvos neišeina, kokie žmonės gali būti kiaulės. Nerandu tikslesnio žodžio apibūdinti tam, kaip jie pasielgė“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Viltė.

Vestuvės (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

„Nors praėjo jau pora savaičių, bet galiausiai nusprendžiau pasidalinti istorija apie draugų vestuves – man tiesiog iš galvos neišeina, kokie žmonės gali būti kiaulės. Nerandu tikslesnio žodžio apibūdinti tam, kaip jie pasielgė“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Viltė.

REKLAMA
5

Pradėsiu nuo to, kad draugė su vyru po beveik penkerių draugystės metų ryžosi svarbiam žingsniui ir iškėlė vestuves. Labai, labai, labai to laukiau, man ji – viena brangiausių draugių, kurią pažįstu kaip nuluptą, nes draugaujame dar nuo pradinių klasių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug kartų esame aptarinėję per tuos metus, kaip atrodys mūsų svajonių vestuvės. Mano svajonės ir liko svajonėmis, apie vedybas dar nė negalvoju, neturiu net su kuo žengti prie altoriaus, o ji savo svajonę išpildė – susikūrė tokią šventę, kokios ir norėjo.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiaulės kokių reta“

Vestuvės yra jauniesiems ir apie jaunuosius, tad man atrodo savaime suprantama paisyti jų norų. O draugės ir jos vyro noras buvo vienas: šventė be alkoholio.

REKLAMA

Draugė išvis negeria ir niekada to nedarė, net per gimtadienius ar šventes negeria net taurės šampano – jai to paprasčiausiai nereikia. Jos vyras alkoholį vartoja labai retai ir labai mažai, tad jų bendras sprendimas ir buvo, kad alkoholio šventėje nereikia, nes tai – ne apie juos.

Bet spėkit, ar visi suprato ir laikėsi šito prašymo, kuris, beje, buvo aiškiai nurodytas kvietime? Ne. Vietoj to, kad pasimėgautų švente, buvimu kartu, muzika, skaniu maistu, ieškojo būdų, kaip apeiti šitą prašymą.

REKLAMA
REKLAMA

Nesuskaičiuosiu, kiek kartų girdėjau žmones kalbant, kad kaip čia šventė be alkoholio! Bet kalbos yra viena, visai kas kita – jų veiksmai. Tai jūs įsivaizduokit tokį vaizdą: protingi suaugę žmonės, kaip kokie paaugliukai, ėjo už kampo ir „paslapčia“ gėrė savo atsineštą alkoholį, kurį slėpė kas kur.

Paslapčia rašau kabutėse, nes nematyti, kad žmonės girtėja akyse, ir neužuosti nuo jų sklindančio alkoholio kvapo, negalėtų nebent vaikas, bet ir tas suprastų. Mano įsiutis buvo padangėse – neturiu ką kito pasakyti, kaip tik kiaulės kokių reta. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nejau taip sunku ištverti tą vieną vakarą be alkoholio? Gerai, niekas neprisigėrė iki „žemės graibymo“, bet aiškiai matėsi, kas bėgiojo už to kampo. Apgailėtina, tiesiog apgailėtina.

Mačiau, kad draugė iš pradžių kiek nusivylė, bet paskui jau numojo ranka – ar jai gadintis šventę ir nuotaiką dėl to, kad kažkas nesugeba švęsti be alkoholio?

REKLAMA

Bet ką supratau labai aiškiai, kad tikrai nemokam mes atsipalaiduoti ir mėgautis šventėmis be alkoholio. Kažkaip reikia išgerti, kad ta nuotaika užsikurtų, nebemokam tiesiog atsipalaiduoti be tokių dalykų pagalbos. Liūdna.

Tai ką aš noriu šiuo paatviravimu pasakyti – nebūkit kiaulės ir paisykit jaunųjų norų. Tai jų šventė ir jų norai yra aukščiau visko tą vieną dieną, pakentėkit, atbūkit ir tada jau galėsit daryti ką norit sugrįžę namo. Tai juk nėra taip sunku. O jei labai norisi daryti savaip, pagalvokit, kad jūsų poelgis gali sugadinti visą šventę.

Autorė: skaitytoja Viltė  

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vestuvės (nuotr. 123rf.com)
Dėdės tostas kaunietės vestuvėse privertė giminę išsprogdinti akis: tokių žodžių tikrai nenumatė (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
T
T
2025-08-21 16:33
Nebūtinai reikia prisigerti, bet šampano ar vyno taurę tokia proga verta išgerti ir nereikia čia moralizuot,jai būtų šiuo dalyku saikingai pasirūpinta tai niekas už kampų nebūtų gėre ir dar pasakysiu kad šventė be apėjo jų , bet savo apstinencijos visiems piršti nederetu
Atsakyti
Pranas MO
Pranas MO
2025-08-21 16:50
Nu tai vakarėlis be alkoholio aprašytas jau prieš 140 metų A.Čechovo...dvarininkai vyrai vaikščiojo iš pobūvio tai kailinių, tai kieno arklių apžiūrėti...o baigiantis vakarėliui uriadnikas išėjo į kambario vidurį poniai-rengėjai padėkoti ir ...krito paslikas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų