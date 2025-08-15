Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Jaunųjų reikalavimai vestuvių svečiams supykdė internautus: „Jeigu nepatinka – nedalyvaukite“

2025-08-15 12:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 12:20

Vienas 29 metų vyras socialiniame tinkle pasidalijo, kad jis su būsima žmona tapo nepagrįstai kritikuojami po to, kai vestuvių svečiams iškėlė griežtas išvaizdos taisykles: draudė ryškiomis spalvomis dažytus plaukus, matomas tatuiruotes ir auskarus.

Praminta baisiausia pasaulyje nuotaka nustebino išvaizdos pokyčiais: pamatykite, kaip ji atrodo dabar (nuotr. 123rf)

Vienas 29 metų vyras socialiniame tinkle pasidalijo, kad jis su būsima žmona tapo nepagrįstai kritikuojami po to, kai vestuvių svečiams iškėlė griežtas išvaizdos taisykles: draudė ryškiomis spalvomis dažytus plaukus, matomas tatuiruotes ir auskarus.

1

Kaip rašo mirror.co.uk, pora nori, kad šventėje viskas atrodytų nepriekaištingai – ypač nuotraukose, už kurias, pasak jaunikio, sumokėta nemenka suma.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svečiams – aprangos kodas

Vyras teigia, jog prašė svečių laikytis formalios aprangos kodo būtent dėl fotosesijos, kuriai skyrė daug dėmesio ir investicijų.

„Fotografą rinkomės ilgai – skaitėme atsiliepimus, derinomės datas. Jis labai paklausus mūsų regione, tad mums pasisekė, kad dar pernai pavyko rezervuoti laiką. Natūralu, kad norime, jog viskas būtų tobula“, – aiškino jis.

Dar prieš šventę vyras ne tik turėjo perspėti nuotakos motiną, kad ši nevilkėtų išsirinktos kokteilinės suknelės, bet ir kitai svečiai teko atsisakyti minties perauti patogesnius batelius be kulniukų.

Jaunikis „Reddit“ platformoje tvirtino, kad vestuves planavo daugelį mėnesių ir įdėjo daug pastangų, todėl iš svečių tikėjosi pagarbos jų vizijai.

Pasak jo, pakvietimuose buvo aiškiai nurodytos aprangos gairės: formali apranga, be ekstravagantiškų plaukų spalvų, matomų tatuiruočių ar papuošalų. Visi svečiai turėjo patvirtinti, jog su sąlygomis sutinka – kitaip galėjo atsisakyti dalyvauti.

Visgi, artėjant šventei, pasipylė asmeninės žinutės.

„Mūsų tėvai, giminaičiai ir daugelis draugų prašė švelninti taisykles, bet mes nenorime nusileisti. Primename, kad formali apranga yra būtina. Mūsų akimis, trumpos suknelės ar paprasti kostiumai – tai kasdienybė, bet ne vestuvėms skirtas įvaizdis“, – tikino jis.

Pasak jaunikio, dėl šių reikalavimų jie buvo išvadinti necenzūriniais žodžiais, tačiau pozicijos nekeičia. „Aiškiai pasakėme – jei kam nors tai nepriimtina, jie gali nedalyvauti. Bet mums vis tiek teks sumokėti už kiekvieną svečio vietą“, – apgailestavo jis.

Komentatoriai internete nebuvo tokie supratingi. Vienas jų pastebėjo: „Reikalavimas mūvėti aukštakulnius diskriminuoja žmones su negalia ir yra seksistinis. Be to, jei suknelė ilga – kaip pamatysit, ar ji tikrai su aukštakulniais? Gal žmogus nenori viešinti sveikatos problemų.“

Kita vartotoja kritikavo: „Reikalauti tokio lygio formalumo – jau per daug. Ypač kai žmonės turi pirkti specialius drabužius vien jūsų šventei. Ne visi turi tam lėšų ar noro.“

Į viršų