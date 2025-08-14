Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Vestuvės virsta košmaru: tai, ką jaunikiui pasakė svečiai, privertė pasigailėti dėl santuokos

2025-08-14 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 14:55

Kartais gyvenime tenka pripažinti, kad pasukome ne tuo keliu, o jaunystėje priimti sprendimai gali būti klaidingi. Štai pavyzdys – vyras, kuris mokyklą baigė vos sulaukęs 16-os ir neturėjo aiškios gyvenimo krypties. Po daugelio metų beprasmių darbų ir nesėkmių jis pagaliau rado vietą IT įmonėje, kur dabar užima aukštą vadovo poziciją. Tačiau, nors karjera sėkminga, asmeniniame gyvenime viskas nebūtinai klostosi gerai.

Nuotaka ir jaunikis (nuotr. SCANPIX)

Nuotaka ir jaunikis (nuotr. SCANPIX)

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Daily Star“ patarimų skilties autorė Džeinė O'Gorman sulaukė skaitytojo laiško, kuris papasakojo apie nesėkmingą santuoką ir vestuves.

Nenusisekusi santuoka

Vyras atvirai papasakojo apie birželio mėnesį įvykusias vestuves ir prašė patarimo.

„Dabar norėčiau, kad niekada nebūčiau sutikęs savo žmonos – jau nekalbant apie vedybas su ja. Dienos pradžia buvo prasta: mano tėvai parašė, kad serga ir neateis į vestuves. Po to pargriuvau užlipęs ant šuns ir susižeidžiau ranką.

Bažnyčioje mano nuotaka vėlavo 25 minutes. Kunigas vis kartojo, kad nutrauks ceremoniją, ir man teko jį maldauti palaukti. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad nuotaka bei dauguma jos draugų ir artimųjų jau buvo girti.

Jie plepėjo, juokėsi ir šūkavo per visą ceremoniją. Priėmime ji buvo pažadėjusi, kad nedės man į veidą vestuvinio torto – bet vis tiek tai padarė. Viešbutyje buvo lauko baseinas, ir ji su dideliu malonumu įstūmė mane ten vos prieš prasidedant diskotekai.

Bet blogiausia dar laukė.

Apie 21 valandą susidarė eilė. Vienas po kito vyrai ir moterys priėjo pasakyti, kad ne tik miegojo su mano nuotaka, bet ir įvertino ją dešimtbalėje skalėje. Šį „pokštą“ suorganizavo jos brolis – „šiaip juokais“, bet esmė ta, kad jie visi sakė tiesą – jie TIKRAI visi buvo su mano mergina.

Apsižodžiavome, o ji pavadino mane „nevykėliu“.

Ji tą naktį virto tikru monstriuku ir nuo tada nebepraleidžia progos mane stumdyti bei niekinti. Aš vedžiau moterį, kurios nei myliu, nei mėgstu. Kitą mėnesį turime vykti į atidėtą medaus mėnesį, bet negaliu nustumti iš galvos minties: „Kokia to prasmė?“ Vėliau sužinojau, kad mano tėvai tyčia neateina, nes jos nemėgsta. Ką turėčiau daryti?“ – klausė vyras.

Sureagavo specialistė

Netrukus į šį laišką sureagavo Džeinė O'Gorman.

„Ar gali likti vedęs su moterimi, kuriai nebejauti jokio pagarbos? Tik tu pats gali atsakyti į šį klausimą.

Siūlau pasitraukti kur nors toliau ir ilgai bei rimtai pagalvoti, kas tu esi ir ko iš tiesų nori iš santuokos bei gyvenimo. 

Kaip gerai pažinojai savo žmoną prieš vedybas? Ar jūsų santykiai buvo greita ir audringa meilė?

Natūralu, kad tam tikro amžiaus žmonės turi seksualinę praeitį, bet jei tu tikrai nežinojai apie naujosios žmonos ankstesnius partnerius, ar tai tau reiškia santykių pabaigą? Mane neramina, kad sakai, jog ji pasikeitė vestuvių dieną ir dabar yra kontroliuojanti bei nemaloni. Atrodo, ji taip pat nėra labai laiminga.

Kai būsi pasiruošęs, eik pas ją ir paklausk, ar galite pradėti iš naujo. Ar ji tave myli? Ar ji mato jus laimingus ilgalaikėje perspektyvoje?

Įtariu, kad jūsų medaus mėnuo jau yra užsakytas ir apmokėtas, tačiau visiškai nėra prasmės skristi kartu, jei ten būsite nelaimingi ir pykčiu persismelkę. Kokios yra tavo galimybės?

Labai liūdna, kad viskas pasisuko taip blogai. Galutinai nėra gėda pripažinti, kad galbūt pasukai ne tuo keliu ir kad ši jauna santuoka buvo klaida.“, – atsakė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

