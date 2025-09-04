Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Istorinis sugrįžimas: po 21 metų pertraukos į Lietuvos ralio trasas išriedėjo „Lancia“

2025-09-04 13:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 13:30

Praėjusį savaitgalį vykusiame „Berner Rally Elektrėnai“ etape įvyko istorinis momentas – po 21 metų pertraukos į Lietuvos ralio žvyrkelius sugrįžo legendinė „Lancia“ markė. Šią progą sukūrė „Lithuanian Rally4 Trophy“ dalyvis Irmantas Buivydas, lemiamoje kovoje dėl 80 000 eurų stipendijos nusprendęs startuoti visiškai nauju „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ automobiliu.

„Lancia Ypsilon Rally4 HF“ | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį vykusiame „Berner Rally Elektrėnai“ etape įvyko istorinis momentas – po 21 metų pertraukos į Lietuvos ralio žvyrkelius sugrįžo legendinė „Lancia“ markė. Šią progą sukūrė „Lithuanian Rally4 Trophy“ dalyvis Irmantas Buivydas, lemiamoje kovoje dėl 80 000 eurų stipendijos nusprendęs startuoti visiškai nauju „Lancia Ypsilon Rally4 HF“ automobiliu.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ilgą laiką neradome bendros kalbos su esamu automobiliu, tačiau nenuleidžiame rankų kovoje dėl titulo, todėl nusprendėme imtis naujo plano“, – sprendimą pakeisti automobilį aiškino I. Buivydas.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Pagalbos ranką ištiesė lenkų komanda „BSR Racing Solutions“, pasiūliusi išsinuomoti ką tik iš gamyklos išriedėjusį „Lancia“ bolidą. „Nekeliu jokių lūkesčių – tiesiog noriu pasimėgauti nauja technika ir pabūti kiek kitokioje aplinkoje“, – prieš startą sakė lenktynininkas.

„Lancia“ sugrįžimas – didelis įvykis Lietuvos ralyje. Būtent Eugenijus Tumalevičius po Nepriklausomybės atgavimo į Lietuvą atgabeno pirmąjį vakarietišką sportinį automobilį – kultinę „Lancia Delta HF Integrale“.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau jį vairavo ir Saulius Girdauskas. Ši markė yra ir pasaulinė ralio legenda, kurios „Stratos“ ir „Delta Integrale“ modeliai dominavo Pasaulio ralio čempionate (WRC), o šeši iš eilės iškovoti gamintojų titulai (1987–1992 m.) iki šiol yra nepagerintas rekordas.

Po daugiau nei 30 metų pertraukos „Lancia“ šiemet sugrįžo į ralį su naujuoju „Ypsilon“, skirtu populiariai „Rally4“ kategorijai. Priekiniais ratais varomas automobilis turi 3 cilindrų variklį, generuojantį 212 arklio galių, 5 laipsnių sekvencinę pavarų dėžę ir „Ohlins“ sportinę pakabą. Tai – modernus ginklas jauniesiems talentams, siekiantiems karjeros aukštumų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aras Kvedaras | Organizatorių nuotr.
Kova dėl 80 000 eurų stipendijos aštrėja: jaunieji ralio talentai susitiks Elektrėnuose

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų