Istorinis sugrįžimas: po 21 metų pertraukos į Lietuvos ralio trasas išriedėjo „Lancia“

„Ilgą laiką neradome bendros kalbos su esamu automobiliu, tačiau nenuleidžiame rankų kovoje dėl titulo, todėl nusprendėme imtis naujo plano“, – sprendimą pakeisti automobilį aiškino I. Buivydas.
Pagalbos ranką ištiesė lenkų komanda „BSR Racing Solutions“, pasiūliusi išsinuomoti ką tik iš gamyklos išriedėjusį „Lancia“ bolidą. „Nekeliu jokių lūkesčių – tiesiog noriu pasimėgauti nauja technika ir pabūti kiek kitokioje aplinkoje“, – prieš startą sakė lenktynininkas.
„Lancia“ sugrįžimas – didelis įvykis Lietuvos ralyje. Būtent Eugenijus Tumalevičius po Nepriklausomybės atgavimo į Lietuvą atgabeno pirmąjį vakarietišką sportinį automobilį – kultinę „Lancia Delta HF Integrale“.
Vėliau jį vairavo ir Saulius Girdauskas. Ši markė yra ir pasaulinė ralio legenda, kurios „Stratos“ ir „Delta Integrale“ modeliai dominavo Pasaulio ralio čempionate (WRC), o šeši iš eilės iškovoti gamintojų titulai (1987–1992 m.) iki šiol yra nepagerintas rekordas.
Po daugiau nei 30 metų pertraukos „Lancia“ šiemet sugrįžo į ralį su naujuoju „Ypsilon“, skirtu populiariai „Rally4“ kategorijai. Priekiniais ratais varomas automobilis turi 3 cilindrų variklį, generuojantį 212 arklio galių, 5 laipsnių sekvencinę pavarų dėžę ir „Ohlins“ sportinę pakabą. Tai – modernus ginklas jauniesiems talentams, siekiantiems karjeros aukštumų.
