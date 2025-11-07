„Nustoji skambinti arba sudeginsime namus“ – Baltarusijos pasienio gyventojai prakalbo apie kontrabandininkų kerštą

Tokios istorijos ne tik parodo žiaurią realybę, bet ir iškelia klausimą, kaip tai paveiks žmonių norą gyventi tose apylinkėse.
Pastarosiomis savaitėmis iš Baltarusijos į Lietuvą plūstant vis daugiau kontrabandinių balionų, jiems nusėdant pievose, miškuose ir net žmonių kiemuose, kyla ir rimti pasvarstymai apie grėsmes.
Pasienio ruože gyvenantys žmonės pasakoja apie baisią ir pavojingą situaciją, tačiau nurodo besidžiaugiantys, kad valdžia pagaliau atkreipė dėmesį į šią, ne pirmus metus vykstančią, problemą.
Kyla klausimas, kaip tokie incidentai paveiks žmonių norą keltis gyventi regionuose netoli sienos bei kokią įtaką turės visai NT rinkai.
Kaip pastarųjų savaičių įvykiai paveikia NT rinką?
Pastarosios kelios savaitės buvo gan įtemptos – daugybė atšauktų skrydžių, sugadintų planų, prarastų pinigų. Valdantieji incidentus vadina ne atsitiktiniais, o tiksline Baltarusijos hibridine ataka.
Dėl tokių incidentų nesaugu darosi ir pasienyje, tačiau NT brokeris Viačeslav Mikelionis nurodo, kad visi įvykiai yra labai nauji, todėl NT rinkoje kol kas didelių pokyčių nėra.
„Balionai ar tuo labiau sienos uždarymas įvyko neseniai, o nekilnojamo turto rinka iš principo yra dinaminis reiškinys, todėl per kelias savaites įvykę dalykai tikrai nekoreguoja ar nestabdo NT rinkos, nes žmonės, svarstantys apie turto įsigijimą konkrečioje vietoje, tai daro ir toliau“, – sako brokeris.
Nors šiai dienai grėsmės iš Baltarusijos juntamos įtakos NT rinkai nepadarė, tačiau specialistas neatmeta, kad jos gali būti juntamos po metų ar kelių.
Tiesa, brokerio teigimu, geopolitika kol kas nepadarė ženklios įtakos ir dėl to, kad apie 90 proc. visų sandorių yra iš pirkėjų, kurie jau gyvena pasienio ruožuose.
„Pavyzdžiui žmonės, kurie ten yra gimę ar su tėvais gyvena name ir ieško mieste pirkti buto – tokiems pirkėjams dažniausiai yra vienodai, jie turbūt nepirktų Marijampolėje ar Biržuose, todėl didelė dalis sandorių ir vyksta tarp savų“, – pažymi specialistas.
Kiti veiksniai, apsunkinantys NT pirkimą
Nors žmonių apsisprendimui įsigyti NT pastarieji įvykiai nepadarė įtakos, tačiau atsiranda ir kitokių kliūčių, dėl kurių rinktis būstą tose vietose gali būti sunku.
Pavyzdžiui, V. Mikelionis nurodo, kad vienas iš didžiųjų bankų „Luminor“ nefinansuoja Šalčininkų, Švenčionių ir Visagino rajono objektų.
„Žinoma jis [bankas] tiesiogiai nesako, kad dėl karo grėsmės ar dėl sienos su Baltarusija, tačiau argumentuoja tuo, kad tokie sprendimai padaryti dėl vidinės banko politikos.
Šis aspektas kai kuriuos pirkėjus trikdo, nes jie klausia, kodėl jis taip atsisako [finansuoti]“, – aiškina brokeris.
Luminor: sprendimai nėra priimami tik geografiniu pagrindu
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į „Luminor“ banką pasitikslinti dėl objektų finansavimo tvarkos pasienyje. Banko atstovas Šarūnas Kubilius nurodė, kad banko būsto finansavimo sprendimai nėra priimami tik geografiniu pagrindu.
Nurodoma, kad bankas gali atsisakyti finansuoti būstą dėl to, kad jo būklė yra labai prasta, tačiau bendrai yra vertinama daugelis kriterijų.
„Finansuodamas būstą, bankas visais atvejais atsižvelgia į kriterijų visumą, tai yra – bendrą turto likvidumą, būklę, būsto vertę, statybos metus ir į kliento profilį, bei kiekvieną situaciją vertina individualiai. Itin svarbu, jog būstas būtų draudžiamas atkūrimo verte.
Pasitaiko atvejų, kuomet bankas nesutinka finansuoti būsto – dažniausiai tai labai prastos būklės turtas, kuris nėra tinkamas nuolatiniam gyvenimui arba toks turtas, kuris negali būti apdraustas atkūrimo verte“, – nurodo banko atstovas.
Kaip bus ateityje?
Jeigu dabar NT rinkoje poveikis nepasijautė, nereiškia, kad jo nepajausime po kelerių metų.
V. Mikelionis taip pat atkreipia dėmesį, kad sienų uždarymas ir kiti Baltarusijos veiksmai Lietuvoje įtakos NT rinkai ateityje gali turėti.
„Dieveniškių regionas, esantis Šalčininkų rajone, tas vadinamas apendicitas, jau gaunasi Lietuvos tolimiausias taškas, o aplink jį jau eina pasienio ruožas. Tai ten tikrai sudėtinga parduoti nekilnojamą turtą, gal ten infrastruktūra kiek prastesnė.
Tačiau kas yra arčiau Vilniaus, pavyzdžiui, Jašiūnuose, Šalčininkų rajone, tai ten didelės įtakos nėra. Bet ir neteikčiau taip, kad ateityje situacija vis blogės, nes kol kas vienas iš tų reiškinių, kas pirkėjus stabdo, yra bankai“, – aiškina jis.
Visą straipsnį apie lietuvio išgyvenimus pasienyje galite perskaityti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Karo atveju jie veiks kaip diversinės grupės.
Užiminės strateginius objektus, pranešinės mūsų karių koordinates.