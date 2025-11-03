Vežėjai perspėja: po Baltarusijos draudimo Lietuvos sunkvežimiams situacija tampa kritinė

Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) teigia, kad į Lietuvą grįžta pagal Vyriausybės patvirtintą tvarką tai galintys daryti vilkikai.
P. Drižo teigimu, situacija yra blogėjanti, be to, jis teigia nežinantis atvejų, kad Lietuvos vilkikai būtų sugrįžę į Lietuvą.
„Buvo priimtas nutarimas (Baltarusijoje – BNS), dėl kurio negali važinėti Lietuvos registracijos vilkikai Baltarusijoje (...), todėl situacija dabar nėra išspręsta ir ją komentuoti tikrai yra sunku, nes tokių analoginių situacijų, negaliu sakyt, kad buvo“, – BNS pirmadienį sakė P. Drižas.
Pasak jo, problema yra ne tik Baltarusijoje strigę vilkikai, bet ir Lietuvos prekybos su Azijos šalimis ateitis.
„Jau ir prekybiniai santykiai mūsų pradeda jausti neigiamas pasekmes dėl šitos sienos uždarymo. Lietuva po truputį gali išnykti iš logistinio ar prekybinio žemėlapio. Klausimas jau išsiplėtė daug plačiau, tai nelieka tik transporto problema“, – teigė TTLA generalinis sekretorius.
Pasak P. Drižo, Baltarusijai pradėjus taikyti atsakomąsias sankcijas sprendimo tikimasi ieškoti kartu su Vyriausybe.
„Jeigu būtų buvusi paskleista informacija dėl plano uždaryti sieną iš anksto, tai visi vežėjai būtų kuo greičiau grįžę į Lietuvą arba bent per Latviją. Galbūt reikėjo taip pasielgti, nes dabar, ką daryti šitoj vietoj, aš neįsivaizduoju, mes neturime atsakymo. Mūsų turtas yra ten“, – kalbėjo P. Drižas.
Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas sako, kad situacija yra arti katastrofos ir jeigu nebus atidaryta siena, Lietuvos vežėjai bus išstumti iš rinkos.
„Visus krovinius gali paimti mūsų kaimynai ir paims greičiausiai, nes jie dabar turi daug geresnes sąlygas. Jeigu mes labai greitai neatidarysime sienos, tai mes prarasime labai daug krovinių, atitinkamai ir visą logistinį sektorių, (...) mes paskaičiavome, kad per metus mūsų sektorius prarastų apie milijardą pajamų“, – LRT radijui sakė O. Tarasovas.
Anot P. Drižo, Lietuvoje yra 7 tūkst. transporto įmonių, todėl nėra galimybės sužinoti tikslaus Baltarusijoje įstrigusių vilkikų skaičiaus.
VSAT: pasieniečiai vairuotojus įleidžia į Lietuvą
VSAT atstovas Giedrius Mišutis sako, kad nuo praėjusios savaitės, kai Vyriausybė nutarė uždaryti sieną su Baltarusija, Medininkų pasienio punkte stebimas stabilus transporto srautas ir vilkikai, atitinkantys išimtis, grįžta į Lietuvą.
„Yra išlikęs judėjimas iš Baltarusijos pusės, ypač lengvųjų automobilių. Iki šio ryto 8 val. per parą per Medininkus atvyko 240 lengvųjų automobilių ir 91 krovininis automobilis. Panaši situacija buvo ir per parą iš šeštadienio į sekmadienį (...), kuomet atvyko 155 lengvieji ir 89 krovininiai automobiliai. Dar parą anksčiau atvyko 197 lengvieji, 83 krovininiai“, – BNS teigė G. Mišutis.
Pasieniečių atstovas tikino, kad neužfiksuota atvejų, jog Lietuvos pasieniečiai neįsileistų Lietuvos piliečių arba turinčių leidimą gyventi šalyje asmenų.
„Lietuvos Respublikos sienos apsaugos tarnyba krovininiams automobiliams, vairuotojams, Lietuvos piliečiams, grįžtantiems iš Baltarusijos į Lietuvą, jokių apribojimų netaiko“, – sakė G. Mišutis.
Anot jo, apie tai, kad Baltarusija uždraudė Lietuvoje registruotų sunkvežimių judėjimą šalyje, pasieniečiai informacijos neturi.
Baltarusijos valstybės sienos komiteto skelbiamais duomenimis, pirmadienį 12 val. pasienio punkte Šalčininkai–Benekainys iš Baltarusijos pusės laukė daugiau nei 460, o Medininkų–Kamenyj Log – daugiau nei 800 vilkikų.
BNS rašė, kad Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
