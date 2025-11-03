 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2025-11-03 07:57 / šaltinis: BNS
2025-11-03 07:57

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai antrą parą iš eilės nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sieną, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

0

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 40 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 20 užsieniečių.

BNS rašė, kad Lietuvos pasieniečiai praėjusią savaitę, penktadienį, į šalį neleido patekti 63 migrantams. Tai buvo didžiausias per parą pasienyje apgręžtų asmenų skaičius nuo 2022-ųjų spalio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VSAT šį dienos suintensyvėjimą siejo su Baltarusijos pareigūnų veiksmais, galimai nukreipiant didelį skaičių migrantų į trumpą ruožą Lazdijų rajone, kad pasieniečiams būtų sunku susidoroti su jų srautu.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

