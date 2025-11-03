Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 40 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai šeštadienį neįleido 20 užsieniečių.
BNS rašė, kad Lietuvos pasieniečiai praėjusią savaitę, penktadienį, į šalį neleido patekti 63 migrantams. Tai buvo didžiausias per parą pasienyje apgręžtų asmenų skaičius nuo 2022-ųjų spalio.
VSAT šį dienos suintensyvėjimą siejo su Baltarusijos pareigūnų veiksmais, galimai nukreipiant didelį skaičių migrantų į trumpą ruožą Lazdijų rajone, kad pasieniečiams būtų sunku susidoroti su jų srautu.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista per 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
