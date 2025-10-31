Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 18 neteisėtų migrantų

2025-10-31 07:17 / šaltinis: BNS
2025-10-31 07:17

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido 18 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti asmenų, penktadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

VSAT. ELTA / Andrius Ufartas

0

Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 36 migrantus, tuo metu Lenkijos pareigūnai trečiadienį neįleido 10 užsieniečių.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,5 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

