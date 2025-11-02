 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT: kontrabanda į Lietuvą keliauja ne tik oru

2025-11-02 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-02 16:53

Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) paskelbus, kad šiemet drastiškai padidėjo oro balionais ir dronais iš Baltarusijos į Lietuvą gabenamų kontrabandinių cigarečių kiekiai, Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai pasienyje taip pat susiduria su iššūkiais. Tarnybos vyriausiasis specialistas Gediminas Kulikauskas nurodo, kad per 9 šių metų mėnesius ikiteisminiuose tyrimuose sulaikyti 6 mln. pakelių nelegalių cigarečių.

Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) paskelbus, kad šiemet drastiškai padidėjo oro balionais ir dronais iš Baltarusijos į Lietuvą gabenamų kontrabandinių cigarečių kiekiai, Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai pasienyje taip pat susiduria su iššūkiais. Tarnybos vyriausiasis specialistas Gediminas Kulikauskas nurodo, kad per 9 šių metų mėnesius ikiteisminiuose tyrimuose sulaikyti 6 mln. pakelių nelegalių cigarečių.

1

Tai jau yra daugiau nei per visus 2024-uosius metus, kai pasienio punktuose sulaikyta 4,5 mln. pakelių cigarečių.

Per pastaruosius keletą metų šis rodiklis buvo didžiausias 2021 m. – 21,6 mln. pakelių, 2022 m. – 8,3 mln., 2023 m. kontrabandos kiekis vėl šoktelėjo iki 13,35 mln. pakelių cigarečių.

Kaip nurodo G. Kulikauskas, didelę dalį visų ikiteisminiuose tyrimuose sulaikytų kontrabandinių tabako produktų sudaro būtent ta, kuri į Lietuvą keliavo iš Baltarusijos.

„Baltarusijos pasienyje 2023 m. sulaikyta 63 proc. cigarečių, 2024 m. – 36,7 proc., o per 2025 m. 9 mėnesius – 31,7 proc. visų ikiteisminiuose tyrimuose sulaikytų cigarečių“, – Eltai perduotame komentare rašo MKT specialistas.

Baltarusiškos kilmės produktai

Tiesa, iš visų Muitinės pareigūnų sulaikytų nelegalių rūkalų, absoliučią daugumą sudaro baltarusiškos kilmės produktai.

„Iš sulaikytos cigarečių kontrabandos, 2023 m. 90 proc. jos sudarė rūkalai su baltarusiškomis banderolėmis. 2024 m. jų dalis buvo 52 proc, o per pirmus šių metų 9 mėnesius – 62 proc.“ – nurodo G. Kulikauskas.

„Taigi, matome ryškiai mažėjančius sulaikomos cigarečių kontrabandos kiekius ties siena su Baltarusija ir palengva mažėjančius baltarusiškos kilmės cigarečių kontrabandos kiekius. Viena iš svarbiausiu tokių tendencijų priežasčių – maksimaliai sustiprintos krovininių vilkikų kontrolės, kai detaliai tikrinama kiekviena krovininė transporto priemonė, rezultatas“, – teigia atstovas.

Anot jo, sustiprinta kontrolė lemia, kad kontrabandininkai ieško naujų kelių ir būdų rūkalams tiekti, o vienas iš jų – suintensyvintas nelegalių prekių siuntimas meteorologiniais balioniais ir dronais. 

MKT pridūrė, jog reikšminga cigarečių kontrabandos dalis įvežama iš Latvijos teritorijos, dideli rūkalų kiekiai sulaikomi ir iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE).

Kaip skelbta anksčiau, palyginti su pernai, balionais iš Baltarusijos gabenamos kontrabandos srautas šiemet yra išaugęs daugiau nei du kartus – pernai per visus metus buvo užfiksuoti 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės, o per pirmus 9 šių metų mėnesius tokių atvejų jau 546. Dronų su nelegaliais rūkalais per 2025 m. kol kas nutupdyta 50 – pernai tokių atvejų buvo 54.

VSAT nurodė, jog į pasieniečių sandėlius šiemet pateko daugiau kaip 891 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių, kurie buvo skraidinti iš Baltarusijos.

2022 m. tokių kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti 3 tokie bandymai.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl analogiškos priežasties Vilniaus oro uostą teko uždaryti ir šio ketvirtadienio vakarą.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

