  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VSAT apie situaciją pasienyje: migrantų nefiskuota, Lenkijoje – situacija kitokia

2025-11-02 08:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 08:21

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija šeštadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
8

Pasieniečiai prie Lietuvos sienos su Baltarusija šeštadienį nefiksavo nė vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti migranto, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

REKLAMA
0

Tuo metu Latvijos pareigūnai į savo šalį praėjusią parą neįleido 19 užsieniečių, o Lenkijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 65 neteisėtus migrantus.

Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

