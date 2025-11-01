Šoko neteisėtų migrantų skaičius: pasienyje su Baltarusija apgręžti 63

2022 m. spalio 25 dieną Lietuvos pasieniečiai apgręžė 81 migrantą. Nuo to laiko šį penktadienį užfiksuotas apgręžtų neteisėtų migrantų skaičius yra didžiausias.
„Tai didžiausias skaičius per trejus metus. Neteisėti migrantai bandė brautis per Lazdijų rajoną, bet juos atgrasino Kapčiamiesčio pasieniečiai. Nė vienas migrantas nebuvo įžengęs į Lietuvos teritoriją”, – Eltai šeštadienio rytą sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Iš pradžių į Lietuvą bandė brautis 32 vyrų grupė.
„Jie pasirodė po vidurdienio vienoje vietoje, o už 2 minučių už pusės kilometro pasirodė dar 27 migrantai. Dar po 10 minučių už poros kilometrų – dar 3. Tai rodo, kad nedidelėje atkarpoje 63 asmenys bandė brautis į Lietuvą. Manoma, kad toks būdas buvo pasirinktas tam, kad pasieniečių pajėgos būtų išskaidytos, kad jie nespėtų reaguoti. Tačiau į visus tris taškus Kapčiamiesčio pasieniečiai sugebėjo sureaguoti vykdami tarnybiniais patruliniais automobiliais, tos grupės net neįžengė į Lietuvą”, – Eltai pasakojo G. Mišutis.
Migrantai buvo pasiruošę gadinti koncertiną
Po 16 val. pasirodė dar vienas migrantas, bandė patekti, bet pasieniečiai į jo veiksmus taip pat reagavo sėkmingai.
Atėjūnai buvo pasiruošę gadinti koncertiną.
„Jie pametė žirkles metalui karpyti, kopėčios liko, nešėsi ir kastuvų“, – teigė G. Mišutis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1 546.
Tuo metu Latvijos ir Lenkijos pareigūnai šiomis dienomis apgręžė šiek tiek mažiau migrantų, nei Lietuvos pasieniečiai.
VSAT duomenimis, penktadienį Latvijos pareigūnai į savo šalį neįleido 23 užsieniečių, o Lenkijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 51 migrantą.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista per 24,5 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!