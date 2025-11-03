Lukašenka pasirašė dekretą: palies ir Lietuvą, ir Lenkiją

Dekretas paskelbtas Baltarusijos nacionaliniame teisės portale. Jame teigiama, kad Baltarusijos teritorijoje draudžiama važinėti Lenkijoje ir Lietuvoje registruotoms priekaboms, taip pat Lenkijoje registruotiems lengviesiems automobiliams, kurie atlieka tarptautinius pervežimus pagal individualius važtaraščius arba tarptautinius važtaraščius CMR. Apribojimai galios iki 2027 m. gruodžio 31 d.
Tai pirmiausia smūgis transporto įmonėms, kurios užsiima prekių gabenimu iš Kinijos į ES per Rusijos ir Baltarusijos teritorijas. Daugelis jų yra registruotos Baltijos šalyse ir Lenkijoje ir aktyviai samdė Centrinės Azijos, Sakartvelo bei Ukrainos gyventojus.
A. Lukašenkos dekretas – reakcija į dar vieną Lietuvos ir Lenkijos santykių pablogėjimą. Šiuo metu Lietuvos ir Baltarusijos siena faktiškai uždaryta dėl masinių meteorologinių zondų su kontrabanda skrydžių iš Baltarusijos į Lietuvą. Dėl jų Lietuvai ne kartą teko uždaryti oro erdvę virš Vilniaus oro uosto. Lietuvos valdžia mano, kad prie šių zondų paleidimo prisidėjo Baltarusijos specialiosios tarnybos, ir teigia, kad sienos uždarymas galios iki gruodžio 1-osios vidurnakčio, tačiau neatmeta galimybės jį pratęsti.
Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba taip pat pranešė, kad iš Baltarusijos nesiliauja nelegalių migrantų bandymai patekti į šalį: tik per keletą pastarųjų dienų prie sienos su Baltarusija buvo sulaikyti 63 užsieniečiai, bandę nelegaliai kirsti sieną. Pasieniečių teigimu, migrantai turėjo su savimi žirkles metalinei spygliuotai vielai perkirpti, kopėčias tvoroms perlipti ir kastuvus tuneliui kasti.
Baltarusijos santykiai su Lenkija taip pat išlieka įtempti dėl uždarytos sienos ir kelių Lenkijos piliečių arešto Baltarusijoje. Spalio 28 d. Lenkija pareiškė esanti pasirengusi lapkričio mėnesį atidaryti du pasienio punktus prie sienos su Baltarusija, tačiau spalio 30 d., po konsultacijų su Lietuva, šis neapibrėžtas terminas buvo atidėtas dar kelioms savaitėms. Spalio 31 d. A. Lukašenka pareiškė, kad Lenkijos sprendimas atidaryti sienos perėjimo punktus tariamai buvo priimtas po susitarimo dėl Andrzejaus Poczobuto ir kitų politinių kalinių išlaisvinimo.
ELTA primena, kad spalį dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl analogiškos priežasties Vilniaus oro uostą teko uždaryti ir praėjusio ketvirtadienio vakarą.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
