Koronavirusas buvo mirtinas dar 2 žmonėms, beveik 70 atsidūrė ligoninėje

Spalio 20–26 d. (43-ąją savaitę) jis buvo šiek tiek didesnis – 1039,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Mažiausias sergamumas buvo Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
Padaugėjo gripo atvejų
Lyginant 44-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad gripo atvejų skaičius padidėjo, o COVID-19 liga ir ŪVKTI – sumažėjo. Praėjusį sezoną tuo pačiu metu sergamumas buvo panašus (878,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų).
Praėjusią (44-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyta 10 asmenų, dėl COVID-19 ligos – 68. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 2 mirties atvejai. Asmenys priklausė vyresnių nei 65 metų amžiaus grupei, buvo neskiepyti, turėjo lėtinių ligų.
Kam ypač rekomenduojami skiepai?
Primename, kad sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems asmenims: 2–7 metų vaikams, 65 metų ir vyresniems asmenims, visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms.
2025–2026 metų gripo sezoną valstybės lėšomis asmenys skiepijami trivalente vakcina, kurią šiam sezonui rekomendavo Pasaulio sveikatos organizacija (trivalentė vakcina geriau atitinka šiuo metu plintančius gripo virusus).
Skiepijimas COVID-19 vakcina labiausiai rekomenduojamas toms pačioms rizikos grupėms priklausantiems asmenims, kaip ir gripo vakcina, ypatingai – 65 metų ir vyresniems asmenims bei tiems, kurie serga lėtinėmis ligomis.
Europoje palaipsniui auga gripo atvejai
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 43-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse sergamumas COVID-19 liga mažėja, tačiau išlieka didelis tarp 15 metų ir vyresnių asmenų. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) paplitimas išlieka panašus, o gripo – palaipsniui didėja.
Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta tokiu laikotarpiu.
Lyginant su ankstesniais sezonais, sergančiųjų sunkia COVID-19 ligos forma, kuri dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms, skaičius išlieka žemas.