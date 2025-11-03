Kaunietis Julius teigia išvydęs šokiruojantį vaizdą prie sodybos – „Via Lietuva“ siunčia žinią visiems gyventojams

Spalio 29 dieną, Prienų rajono savivaldybėje bendrovė „Kelių priežiūra“, vykdydama įmonės „Via Lietuva“ nurodymus, iškirto prie kelio esančius medžius, augusius šalia privačios sodybos.
Apie planuojamus darbus, pasirodo, sodybos savininkei nebuvo pranešta, todėl šie darbai šeimai tapo visiška staigmena.
Sodybos savininkai patikino, kad medžiai buvo sveiki, puošė sodybą ir niekam netrukdė, o jų pašalinimas ne tik subjaurojo kraštovaizdį, bet ir padarė žalą sodybos vertei.
Visiškai nepranešta apie medžių kirtimą šalia sodybos
Kaunietis Julius Ilčiukas kreipėsi į naujienų portalą tv3.lt dėl savo mamos sodybos, kurioje, be jokio išankstinio pranešimo, buvo iškirsti medžiai.
Spalio 29 d., važiuodamas iš Kauno į Prienų rajoną, jis rado darbininkus jau beveik baigusius pjovimo darbus.
„Aš pats sodybos savininkas nesu – esu savininkės sūnus. Sodybos savininkei apie jokius darbus nieko pranešta nebuvo.
Apie tai, kad prie sodybos pjaunami medžiai, man telefonu pranešė netoliese gyvenanti kaimynė.
Aš pats gyvenu Kaune. Kai nuvažiavau į sodybą, esančią Prienų rajone – bekeliaudamas užtrukau maždaug pusvalandį, ir kai atvykau, darbininkai jau buvo beveik iškirtę visus medžius – paskutinio medžio kamienas buvo jau beveik nupjautas“, – kalbėjo jis.
Kreipėsi į įmonę dėl kertamų medžių
Sodybos savininkės sūnus, pamatęs dar tebevykstančius medžių kirtimo darbus, iškart kreipėsi į AB „Kelių priežiūrą“, kuri paaiškino, jog jie vykdo „Via Lietuva“ nurodymus, o jis pats teiravosi darbininkų dėl kirtimo priežasčių ir teisinio pagrindo.
„Po to iš karto susisiekiau su AB „Kelių priežiūra“. Gavau iš jų atsakymą, kad darbus jie vykdė pagal „Via Lietuva“ nurodymus.
Dar tuo metu, kai darbininkai dar pjovė paskutinį medį, paklausiau, kodėl tai daroma, kokiu pagrindu ir pagal kokius teisės aktus“, – dalijosi pašnekovas.
J. Ilčiuko teigimu, darbininkai teigė tik vykdantys nurodymus, todėl jis klausimus dėl medžių kirtimo išsiuntė raštu „Kelių priežiūrai“ ir „Via Lietuvai“, tačiau kol kas negavo jokio atsakymo.
„Jie pasakė, kad yra tik vykdytojai, o sprendimus priima kiti. Tada paskambinau į „Kelių priežiūrą“, jie paprašė klausimus pateikti raštu elektroniniu paštu – taip ir padariau.
Vėliau išsiunčiau analogišką laišką ir „Via Lietuvai“, tačiau atsakymo dar negavau“, – pabrėžė kaunietis.
Kaunietis: medžių kirtimas padarytas neapgalvotai
Įvykio liudininkas išreiškia apmaudą ir nusivylimą dėl, jo manymu, neteisingo ir nepagarbaus sprendimo iškirsti sveikus, sodybą puošusius medžius, turėjusius jam sentimentinę vertę.
„Man visa ši situacija atrodo neteisinga ir labai skaudi. Norėjau, kad medžiai nebūtų pjaunami – jie buvo sveiki, gražūs, puošė sodybą.
Tai buvo senelių sodyba, todėl turiu su ja sentimentinį ryšį.
Tie medžiai niekam netrukdė, kelias yra kaimo vietovėje, eismo beveik nėra.
Atrodo, viskas padaryta neapgalvotai ir be pagarbos žmonėms, kurie ten gyvena“, – komentavo J. Ilčiukas.
„Via Lietuva“ apgailestauja dėl situacijos ir įspėja visus gyventojus
„Via Lietuva“ bendrovės Komunikacijos skyriaus atstovas Vytenis Radžiūnas teigė, kad jis apgailestauja dėl susidariusios situacijos.
„Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos. Informuojame, kad 2025 m. spalio 29 d. kelyje Nr. 3324 buvo pašalinti medžiai, kurie pateko į valstybinės reikšmės kelio apsaugos zoną ir kėlė pavojų eismo saugumui“, – rašė jis.
Pasak V. Radžiūno, kelių eismo saugos stebėseną vykdanti VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (TKA) nustatė, kad šis kelio ruožas yra nesaugus dėl ten augusių medžių, kurie kelia pavojų eismo saugumui ir pateikė šią informaciją AB „Via Lietuva“.
Dėl šios priežasties, už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą atsakinga AB „Kelių priežiūra“ minėtus medžius kelyje Nr. 3324 ruože nuo 0,13 iki 1,73 km pašalino.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad „Kelių priežiūra“ šalino medžius, augusius arti važiuojamosios kelio dalies ir patekusius į zoną, kuri privalo būti be kliūčių, be to, šie medžiai augo valstybinės reikšmės kelio sklypo ribose.
Nepaisant to, „Via Lietuva“ teigia suprantantys sodybos šeimininkų rūpestį dėl pasikeitusio gamtovaizdžio, todėl dar kartą apgailestauja dėl susidariusios situacijos.
