  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunietis Julius teigia išvydęs šokiruojantį vaizdą prie sodybos – „Via Lietuva“ siunčia žinią visiems gyventojams

2025-11-03 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 17:30

Prienų rajone, šalia privačios sodybos buvo išpjauti pakelės medžiai. Apie planuojamus darbus sodybos savininkei nebuvo pranešta, todėl kirtimas šeimai tapo netikėta ir skaudžia naujiena. Įvykio liudininkas ir sodybos savininkės sūnus piktinasi, kad sveiki medžiai ne tik puošė sodybą ir niekam netrukdė, bet ir turėjo sentimentalią reikšmę.

Iškirsti medžiai prie sodybos (nuotr. Julius Ilčiukas)
5

Prienų rajone, šalia privačios sodybos buvo išpjauti pakelės medžiai. Apie planuojamus darbus sodybos savininkei nebuvo pranešta, todėl kirtimas šeimai tapo netikėta ir skaudžia naujiena. Įvykio liudininkas ir sodybos savininkės sūnus piktinasi, kad sveiki medžiai ne tik puošė sodybą ir niekam netrukdė, bet ir turėjo sentimentalią reikšmę.

21

Spalio 29 dieną, Prienų rajono savivaldybėje bendrovė „Kelių priežiūra“, vykdydama įmonės „Via Lietuva“ nurodymus, iškirto prie kelio esančius medžius, augusius šalia privačios sodybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškirsti medžiai prie sodybos (nuotr. Julius Ilčiukas)
FOTOGALERIJA. Iškirsti medžiai prie sodybos (nuotr. Julius Ilčiukas)

Apie planuojamus darbus, pasirodo, sodybos savininkei nebuvo pranešta, todėl šie darbai šeimai tapo visiška staigmena.

Sodybos savininkai patikino, kad medžiai buvo sveiki, puošė sodybą ir niekam netrukdė, o jų pašalinimas ne tik subjaurojo kraštovaizdį, bet ir padarė žalą sodybos vertei.

Visiškai nepranešta apie medžių kirtimą šalia sodybos

Kaunietis Julius Ilčiukas kreipėsi į naujienų portalą tv3.lt dėl savo mamos sodybos, kurioje, be jokio išankstinio pranešimo, buvo iškirsti medžiai.

Spalio 29 d., važiuodamas iš Kauno į Prienų rajoną, jis rado darbininkus jau beveik baigusius pjovimo darbus.

„Aš pats sodybos savininkas nesu – esu savininkės sūnus. Sodybos savininkei apie jokius darbus nieko pranešta nebuvo.

Apie tai, kad prie sodybos pjaunami medžiai, man telefonu pranešė netoliese gyvenanti kaimynė.

Aš pats gyvenu Kaune. Kai nuvažiavau į sodybą, esančią Prienų rajone – bekeliaudamas užtrukau maždaug pusvalandį, ir kai atvykau, darbininkai jau buvo beveik iškirtę visus medžius – paskutinio medžio kamienas buvo jau beveik nupjautas“, – kalbėjo jis.

Kreipėsi į įmonę dėl kertamų medžių

Sodybos savininkės sūnus, pamatęs dar tebevykstančius medžių kirtimo darbus, iškart kreipėsi į AB „Kelių priežiūrą“, kuri paaiškino, jog jie vykdo „Via Lietuva“ nurodymus, o jis pats teiravosi darbininkų dėl kirtimo priežasčių ir teisinio pagrindo.

„Po to iš karto susisiekiau su AB „Kelių priežiūra“. Gavau iš jų atsakymą, kad darbus jie vykdė pagal „Via Lietuva“ nurodymus.

Dar tuo metu, kai darbininkai dar pjovė paskutinį medį, paklausiau, kodėl tai daroma, kokiu pagrindu ir pagal kokius teisės aktus“, – dalijosi pašnekovas.

J. Ilčiuko teigimu, darbininkai teigė tik vykdantys nurodymus, todėl jis klausimus dėl medžių kirtimo išsiuntė raštu „Kelių priežiūrai“ ir „Via Lietuvai“, tačiau kol kas negavo jokio atsakymo.

„Jie pasakė, kad yra tik vykdytojai, o sprendimus priima kiti. Tada paskambinau į „Kelių priežiūrą“, jie paprašė klausimus pateikti raštu elektroniniu paštu – taip ir padariau.

Vėliau išsiunčiau analogišką laišką ir „Via Lietuvai“, tačiau atsakymo dar negavau“, – pabrėžė kaunietis.

Kaunietis: medžių kirtimas padarytas neapgalvotai

Įvykio liudininkas išreiškia apmaudą ir nusivylimą dėl, jo manymu, neteisingo ir nepagarbaus sprendimo iškirsti sveikus, sodybą puošusius medžius, turėjusius jam sentimentinę vertę.

„Man visa ši situacija atrodo neteisinga ir labai skaudi. Norėjau, kad medžiai nebūtų pjaunami – jie buvo sveiki, gražūs, puošė sodybą.

Tai buvo senelių sodyba, todėl turiu su ja sentimentinį ryšį.

Tie medžiai niekam netrukdė, kelias yra kaimo vietovėje, eismo beveik nėra.

Atrodo, viskas padaryta neapgalvotai ir be pagarbos žmonėms, kurie ten gyvena“, – komentavo J. Ilčiukas.

„Via Lietuva“ apgailestauja dėl situacijos ir įspėja visus gyventojus

„Via Lietuva“ bendrovės Komunikacijos skyriaus atstovas Vytenis Radžiūnas teigė, kad jis apgailestauja dėl susidariusios situacijos. 

„Apgailestaujame dėl susidariusios situacijos. Informuojame, kad 2025 m. spalio 29 d. kelyje Nr. 3324 buvo pašalinti medžiai, kurie pateko į valstybinės reikšmės kelio apsaugos zoną ir kėlė pavojų eismo saugumui“, – rašė jis.

Pasak V. Radžiūno, kelių eismo saugos stebėseną vykdanti VšĮ Transporto kompetencijų agentūra (TKA) nustatė, kad šis kelio ruožas yra nesaugus dėl ten augusių medžių, kurie kelia pavojų eismo saugumui ir pateikė šią informaciją AB „Via Lietuva“.

Dėl šios priežasties, už valstybinės reikšmės kelių priežiūrą atsakinga AB „Kelių priežiūra“ minėtus medžius kelyje Nr. 3324 ruože nuo 0,13 iki 1,73 km pašalino.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad „Kelių priežiūra“ šalino medžius, augusius arti važiuojamosios kelio dalies ir patekusius į zoną, kuri privalo būti be kliūčių, be to, šie medžiai augo valstybinės reikšmės kelio sklypo ribose.

Nepaisant to, „Via Lietuva“ teigia suprantantys sodybos šeimininkų rūpestį dėl pasikeitusio gamtovaizdžio, todėl dar kartą apgailestauja dėl susidariusios situacijos. 

Absurdas
2025-11-03 17:39
Jie ne kelių priežiūrą atlieka, duobes remontuoja o užsiima realiai gamtos naikinimu. Manau tai eilinė afera, kuomet už medžių nupjovimą, galimai bendrininkų firmeliai, sumokomos solidžios pinigų sumos. Tai manau tiesiog primityvi schema vogti pinigus, nes remontuoti, atnaujinti dar net sovietiniais laikais asfaltuotus kelius maža nauda, didelės investicijos, o pavogti galimai nedaug belieka. Todėl ir keliai daugumoje Lietuvos, kaip atsilikusiame krašte, ne Europoje...
Atsakyti
medziu
2025-11-03 17:54
prie keliu neturi buti, grazu kazkam ar ne.
Atsakyti
teisibi_yr
2025-11-03 18:17
Vilnius-Utena kelia rekonstruoja ir visi kniaukia ir verkia kad ne 4 juostu, bet jei del to butu dare 4 juostu kelia butu ispirke daugiau zemes butu medziu ispjove ir visi butu verke kad medzius ispjove, sveiki atvyke i Lietuva, kad ir kur ir kaip ir ka bedarytu kas viskas visad bus blogai ir padejuoti bus rasta del ko
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
