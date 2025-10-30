Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tėvai dėl plaukimo būrelių vaikui budi net naktimis: „Visi netelpame“

2025-10-30 09:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 09:57

Kaune – baseinų plėtros bumas. Neseniai duris atvėrė rekonstruotas ir gerokai erdvesnis Šilainių baseinas. Mieste dabar net 6 baseinai, tačiau čia vis tiek netelpa visi norintys lankyti plaukimo treniruotes. Patogesnio laiko pageidaujantys tėvai net naktimis budi prie registracijos sistemos, trūksta ir trenerių. 

Kaune – baseinų plėtros bumas. Neseniai duris atvėrė rekonstruotas ir gerokai erdvesnis Šilainių baseinas. Mieste dabar net 6 baseinai, tačiau čia vis tiek netelpa visi norintys lankyti plaukimo treniruotes. Patogesnio laiko pageidaujantys tėvai net naktimis budi prie registracijos sistemos, trūksta ir trenerių. 

REKLAMA
0

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Mažoji Upė baseine jaučiasi lyg žuvis vandenyje. 

„Jei galima daug, tai prabūčiau 1000 valandų“, – dalinasi jaunoji plaukikė. 

Pusseptintų metų kaunietė noriai treniruojasi ir jau didžiuojasi pasiekimais, turi daug medalių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tėvai džiaugiasi, kad pagaliau treniruotės vyks arčiau namų – po rekonstrukcijos atidarytas atnaujintas, komfortiškas ir gerokai erdvesnis Šilainių baseinas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Nuo kūdikystės ši mergaitė rodė susidomėjimą vandeniu, labai anksti pradėjome, 3 metų pamokėles pradėjome ir dabar džiaugiamės, kad turime baseiną prie pat namų“, – prisimena Upės mama. 

REKLAMA

Ji atvirauja, kad norint užregistruoti dukrą į plaukimo treniruotes patogesniu laiku, teko pavargti. 

„Truputį reikėjo ir pabudėti, ir pastangų įdėti, derinamės, tenka palaviruoti, bet dėl mažųjų sportininkų tenka ir pasistengti“, – apie situaciją pasakoja mama. 

Tad kiti tėveliai dėl patogesnio laiko atžalų treniruotėms prie registracijos sistemos budi paromis, deja, pasiseka ne visiems. 

REKLAMA
REKLAMA

„Klientai ne visi papuola arba vaikai. Tėveliai nori patogaus laiko, dažniausiai tai yra po pamokų, ir visi netelpame“, – kalba Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius. 

„Grupės pildosi labai greitai, prieš kelias savaites paleidome papilomas grupes būtent pradinio ugdymo, tai dalis norinčių galėjo užsiregistruoti, o ateityje, žiūrint į poreikį, galbūt atsiras dar daugiau grupių“, – aptaria Kauno plaukimo mokyklos atstovas Paulius Martinkėnas. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vietos užpildomos akimirksniu

Kauno miesto biudžetines sporto mokyklas lanko virš 2 tūkst. plaukikų. Mokykloje „Startas“ laisvų vietų dar galima surasti, o štai Kauno plaukimo mokykla jau pilnutėlė. Vieta atsilaisvina, nebent jei kas nusprendžia nebelankyti. 

„Rezervinio sąrašo nebedarome, nes yra atvira elektroninė registracija, tai pamačius vietą galima užsiregistruoti. Yra skambinančių tėvų. Tai yra ne vienas vaikas, kuris neužsiregistravo“, – dėsto P. Martinkėnas. 

REKLAMA

Kauno valdžia stato dar du baseinus – Panemunėje ir Aleksote. Tad esą tuomet turėtų jau patekti visi norintieji. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sako, kad pagrindinis naujų baseinų statymo tikslas yra, kad „visi išmoktų plaukt ir neskęstų mūsų vaikai“. 

Kiek vaikų norėtų lankyti plaukimo treniruotes, bet nepatenka – tikslių duomenų nėra, preliminariai skaičuojama apie pora šimtų. 

REKLAMA

Reikia ir daugiau trenerių

Plaukimo mokyklos vadovas tikina, kad nors atidarius dar du baseinus ir pateks daugiau norinčių, laukia didžiulis iššūkis – ar bus kam jaunuosius plaukikus treniruoti. 

„Kiekvienas vaikas bus užtikrintas, jeigu mes turėsime trenerių, nes jų turime labai mažai. Ir kai kuriuos perkalbinėjame iš kitų profesijų, kad sugrįžtų į baseiną dirbti treneriais“, – apie trenerių trūkumą pasakoja S. Binevičius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Plaukimas į populiarumo aukštumas šoko drauge su sportininkų rekordiniais pasiekimais. Ypač po auksine žuvele vadinamos kaunietės Rūtos Meilutytės pasirodymo 2012 Londono olimpiadoje, kai ji būdama vos 14 laimėjo aukso medalį. Vėliau pasipylė ir kitų sportininkų įspūdingi pasiekimai. 

„Vaikų kiekvienas metais daugėja, nes atsiranda naujų žvaigždžių, daugybė jaunų plaukikų, kurie rodo įspūdingus rezultatus pasauly, Europoje, tai esame elitas ir tai stipriai prisideda prie populiarumo“, – apmąstė Kauno plaukimo mokyklos atstovas. 

REKLAMA

Naujame Šilainių baseine apsilankiusi Kotryna Teterevkova prisimena savo nelengvą treniruočių kelią ir ne itin patrauklius baseinus bei džiaugiasi, kad Kaune daugėja baseinų.

„Tikrai šviesu, nauji bokšteliai, gilus baseinas, tai nuostabu ir tikrai sužavėjo. Mes turėjome tik vieną Lazdynų baseiną, kuriame galėjome treniruotis, tai tos vietos trūko. Labai džiaugiuosi, kad bent Kaune plinta tų baseinų, tai norėčiau kad ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose būtų kuo daugiau baseinų“, – sakė plaukikė. 

Kaune šiuo metu veikia 6 baseinai, artimiausiu metu duris atvers dar du. O štai sostinėje plaukikams pasirinkimas menkas – veikia vos 3 miesto baseinai. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše. 

Spalio 29 d. TV3 Žinios. Dvi ministrų pozicijos, bet nė vieno tikrai svarstomo kandidato: „Mes matome absurdišką cirką“
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lukašenka sureagavo į Lietuvos oro erdvėje vyksiančią ataką: tai bebrotiška afera
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Opozicija kritikuoja valdžią dėl balionų krizės: siūlo kurti bepiločių sistemų valdybą
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Verslininkas atskleidė: kūčiukai šiemet brangs
Spalio 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Nerijum Mačiuliu
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Per gaisrą žuvusiam ugniagesiui atidenktas paminklas: Tarnybos, kokia ji buvo – niekada nebebus
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Lietuva tęsia pasienio uždarymą su Baltarusija, o Lenkija žada 2 punktus – atverti
Spalio 29 d. TV3 Žinios. Mokytojai atviri: apie Heloviną vaikai žino, tačiau kas yra Vėlines – tenka priminti
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Apžvalgininkai įvertino socdemų kandidatą į ministrus: susiduria su kadrų trūkumu?
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Vairuotojams primena: laiku nepasikeitus padangų gresia baudos – štai kur keitimas pigiausias
Spalio 28 d. TV3 Žinios. Šilumos kainos vis labiau tuštins gyventojų pinigines
Spalio 28 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su bendrovės „Baltijos tyrimai“ vadove Rasa Ališauskiene
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Šiems lietuviams Lietuvos bankas švelnins reikalavimus būsto paskolų gavėjams: „Tai gali sukelti kainų didėjimą“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Sąmyšis dėl balionų ir stojantis oro uosto darbas – naujas, bet pati problema sena
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Meksikoje prasidėjo Mirusiųjų dienos šventės: pamatykite įspūdingą skeletų paradą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Nemuno aušros“ vicepirmininkas įvardijo, kur ieškos naujojo kultūros ministro: „Ministerija yra visos Lietuvos“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Lietuvoje plinta nutukimui gydyti skirtas vaistas: gydytojai griežtai įspėja – privalote laikytis 1 taisyklės
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mokytojų profsąjungos grasina streikuoti: įvardijo sumą, kiek prašė didinti algai
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Po meteorologinių balionų krizės – Prezidentūros noras apriboti Kaliningrado tranzitą
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Specialistai svarsto – kaip elgtis su gyvūnais ekstremalios situacijos metu: ieško humaniškiausio būdo
Spalio 27 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiu Sauliumi Skverneliu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Kretingoje pražydo bananas: štai kada kvies paragauti derlių
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ugniagesys papasakojo, kaip gelbėjo žmones po žemės drebėjimo Turkijoje: „Toks smūgis, kur emociškai jautru“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Pamatykite: neeilinis edukacijos centras „Rupert“ atvėrė duris naujoje vietoje su įspūdingu pasirodymu
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Vakarai raunasi plaukus: Kinija paskelbė apribojimus retųjų elementų eksportui
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Ruginienės intrigas įvertinęs politologas Bruveris: „Ši Vyriausybė yra istorinė“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Teistumą už narkotikus turintys asmenys negalės dirbti su vaikais – šie skundžiasi diskriminacija
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Mergaitei, pagrobtai Filipavičiaus, priteisti ieškiniai: štai kokią sumą gaus
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Neįgaliesiems – naujovė, apie kurią vis dar žino ne visi: „Žmonės yra prisiklausę ir iki šiol vadovaujasi mitais“
Spalio 27 d. TV3 Žinios. Istorinė Čiurlionio paroda Japonijoje pakibo ant plauko: „Buvo nubraukta apie 15 mln. eurų“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Ekonomistai prognozuoja, kad Lietuvos pramonės sektorių ištiks stagnacija
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Radinys Alytaus bažnyčioje nustebino visus – vadina tai išskirtine vieta: „Dar niekur, niekur nesu matęs“
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Valdžia sukruto tik po trečio Vilniaus oro uosto uždarymo – 3,5 tūkst. keleivių paveikti: Ruginienė prakalbo apie jautrią reakciją
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Atostogos Turkijoje lietuvių šeimai virto tragedija: norėjo parsivežti suvenyrą, o dabar gresia kalėjimas
Spalio 26 d. TV3 Žinios. Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti Prancūziją
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Plaukimo būreliai patiria tikrą apgultį: tėvai net naktimis laukia atsilaisvinančių vietų
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Valdžios žinia kontrabandininkams: gresia laisvės atėmimas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Paviešinti kadrai iš tragedijos Šilutėje: aiškėja, kas vyko paskutinę minutę prieš nelaimę
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tragedija prie Alytaus: „Škoda“ išvažiavo į priešpriešą – vairuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko
Spalio 25 d. TV3 Žinios. NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Tėvai pakraupę dėl maisto kokybės viename Vilniaus darželių: nuolat randa pelėsių
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Laiko nekaitaliojimo dar teks palaukti: klausimas atidėtas neribotams laikui
Spalio 25 d. TV3 Žinios. Beveik 7 tūkst. keleivių įkalinti oro uostuose – atskleista, kokių nuostolių pridarė kontrabandiniai balionai
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Kybartų gyventojai tikina girdėję ir šūvius: Rusijos kariniai orlaiviai, prieš įskrisdami į Lietuvą, šaudė?
Spalio 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Airguru“ vadove Egle Grašyte
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Ruginienė susitiko su „Girių spiečiaus“ bendruomene: žada miškų uriedijos ŽŪM neperduoti
Spalio 24 d. TV3 Žinios. Iš ministrės kėdės išmesta Šakalienė: „Buvo daug šnekų, bet mažai darbų“
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Kuršių nerijoje ėmė plūsti šernų būriai – gamtininkas kaltina gyventojų elgesį
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Jau keturioliktą kartą į Nerį išleisti karališkieji eršketukai: dar maži jie turi saugotis vieno pavojaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Nesusipratimas vos nesibaigė tragedija – kariai paleido imitacinius šūvius, policija atsakė tikrais
Spalio 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su režisiere Dalia Ibelhauptaite
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Atskleidė, kokia bauda gresia namuose neturintiems dūmų detektoriaus
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Protestas, ginantis gyvūnų teises: vos 7 dienų sulaukę paršeliai – kastruojami
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje vos 4 dienų mergytė: aiškėja, kas parašyta mamos raštelyje
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Teisme Celofanas ir Lobovas surengė tikrą šou: siekė nušalinti prokurorą ir teismą
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Pajūryje vyksta pratybos „Audros smūgis 2025“ – smėlyje drakono dantys ir kulkosvaidžiai
Spalio 23 d. TV3 Žinios. NKVC vadas: už balionų atakos slypi Lukašenkos režimas
Spalio 23 d. TV3 Žinios. Meksikoje – neeilinis pasiruošimas Visų Šventųjų dienai: „Turime tęsti šias tradicijas“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Atstatydinta Šakalienė vardijo klaidas ministrės poste: „Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Poliklinikas jau pasiekė naujos gripo vakcinos: štai kiek žmonių jau pasiskiepijo
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Pamatykite neeilinį reginį pasienyje: 9 vilkų šeima iš Baltarusijos pelkėmis atkeliavo į Lietuvą
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kas laukia buvusio Prancūzijos prezidento Sarkozy: pasakė kokiomis sąlygomis ir kiek sėdės kalėjime
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Štai kodėl Šinkūnas buvo atmestas į Konstitucinio Teismo teisėjus: „Tai valdančiųjų kerštas prezidentui“
Spalio 22 d. TV3 Žinios. Šios įstaigos darbuotojai neapkentė direktorės elgesio: „Su valytojomis bendraujama tiesiog smurtu“
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moterį nušovęs policininkas Darius Šerpytis pripažintas nekaltu
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Klaipėdos teisme – Seimo rinkimų naktį įvykdyta šiurpi žmogžudystė
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Moliūgą milžiną užauginęs lenkas negali atsistebėti: pasiekė šalies rekordą
Spalio 21 d. TV3 Žinios. Pasikeitusį Palucko elgesį įvertinęs Pavilionis: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“
Spalio 21 d. Komentarai iš prezidentūros po G. Nausėdos ir D. Šakalienės susitikimo
Spalio 20 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Andriumi Baranausku.
Spalio 20 d. TV3 Žinios. 75-erių vilkaviškietis Adolfas stebina savo menišku pomėgiu: šeimos nariai namuose jį mato retai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Lietuvės žmogžudystė Londone palietė daugelį lietuvių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Artėja neišvengiamas degalų brangimas: taupantys turės ieškoti alternatyvų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Jau dvi savaites tuščias išlikęs Kultūros ministerijos vadovo postas galimai turi nują kandidatą
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Nepasiturinčių Lietuvos gyventojų daugėja: „Vakarais su vyru sėdime be šviesos“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Pristatyta paskutinė magistralės „Via Baltica“ atkarpa: pasienyje susitiko Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Senosiose Mackantiškių kapinaitėse Marijonas palaiko mirusiųjų pagerbimo tradicijas: prie vaškinių žvakių – vaišės
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Žaliakalnio funikulieriaus likimas neaiškus: supuvo pabėgiai, o juos pakeisti reikia bent 100 tūkst. eurų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Ruginienė pakomentavo, ką kalbėjo su Šakaliene: „Pasitikėjimas tikrai yra sušlubavęs“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Palangoje – ypatinga paroda: ką užsieniečiai pagamino iš lietuviškojo aukso?
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Apledėjęs pirmadienis atnešė problemų: vietomis stojo net iki 30 troleibusų
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Rusijoje leista naudotis tik 1 susirašinėjimo programa: „Prisiskambinau seneliui, mirusiam prieš 10 metų – rekomenduoju“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Po šioje gatvėje įvykusio gaisro, nori įvesti naują privalomą draudimą: atskleidė kada mokėtumėte ne visais atvejais
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Šiauliečiai teisina miesto merą, kaltinamą korupcija: „Žinot, jei aš ten būčiau, gal ir aš norėčiau“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Raimundo kelionė dviračiu nuo Lietuvos iki Lisabonos – motyvuoja 1 dalykas
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Kaunietė globoja varnas: šių paukščių maisto racionas įvairesnis nei žmonių
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Mokytojai pakraupę – naujuose vadovėliuose randa begalę klaidų: „Kažkokia tragedija“
Spalio 20 d. TV3 Žinios. Grožio paslaugų kainų skirtumai šokiruoja, o specialistai atkerta: „Suprantame, kad pinigai neauga ant medžių“
Spalio 19 d. TV3 Žinios. Ignotas Adomavičius sugebėjo ir vėl suerzinti kultūros bendruomenę
Spalio 19 d. TV3 Žinios. JAV – protestai prieš Donaldą Trumpą
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Volodymyras Zelenskis: „Mes norime taikos. Putinas nenori“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Švenčiantis Landsbergis rėžė iš peties: „Dumblą reikia mesti lauk su ***šiūpeliu**. A turit ***šiūpelį**?“
Spalio 18 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau, kaip „Mercedes“ ir „Toyota“ atsidūrė griovyje: nukentėjo 3 žmonėms
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Naujausias tyrimas išdavė, ar žmonės ruošiasi karui: išvardijo perkamiausius daiktus
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Į Lietuvą grįžusią Šakalienę Ruginienė apkaltino sabotažu: atsakė, kodėl gynybai gali neužtekti biudžeto
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Prabilo apie įtemptą biudžetą: pasakė, kiek kitąmet sieks valstybės skola
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Lietuvoje grafienė, Danijoje – didikė kitu vardu? Dviejų paveikslų detektyvas Kretingoje vystosi kaip filmo siužetas
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Gariūnų sendaikčiai
Spalio 17 d. TV3 Žinios. Po atmesto prezidento veto didelė dalis Seimo narių džiaugiasi: „Tai nereikėjo vogti“
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų