Tėvai dėl plaukimo būrelių vaikui budi net naktimis: „Visi netelpame“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Mažoji Upė baseine jaučiasi lyg žuvis vandenyje.
„Jei galima daug, tai prabūčiau 1000 valandų“, – dalinasi jaunoji plaukikė.
Pusseptintų metų kaunietė noriai treniruojasi ir jau didžiuojasi pasiekimais, turi daug medalių.
Tėvai džiaugiasi, kad pagaliau treniruotės vyks arčiau namų – po rekonstrukcijos atidarytas atnaujintas, komfortiškas ir gerokai erdvesnis Šilainių baseinas.
„Nuo kūdikystės ši mergaitė rodė susidomėjimą vandeniu, labai anksti pradėjome, 3 metų pamokėles pradėjome ir dabar džiaugiamės, kad turime baseiną prie pat namų“, – prisimena Upės mama.
Ji atvirauja, kad norint užregistruoti dukrą į plaukimo treniruotes patogesniu laiku, teko pavargti.
„Truputį reikėjo ir pabudėti, ir pastangų įdėti, derinamės, tenka palaviruoti, bet dėl mažųjų sportininkų tenka ir pasistengti“, – apie situaciją pasakoja mama.
Tad kiti tėveliai dėl patogesnio laiko atžalų treniruotėms prie registracijos sistemos budi paromis, deja, pasiseka ne visiems.
„Klientai ne visi papuola arba vaikai. Tėveliai nori patogaus laiko, dažniausiai tai yra po pamokų, ir visi netelpame“, – kalba Kauno plaukimo mokyklos direktorius Saulius Binevičius.
„Grupės pildosi labai greitai, prieš kelias savaites paleidome papilomas grupes būtent pradinio ugdymo, tai dalis norinčių galėjo užsiregistruoti, o ateityje, žiūrint į poreikį, galbūt atsiras dar daugiau grupių“, – aptaria Kauno plaukimo mokyklos atstovas Paulius Martinkėnas.
Vietos užpildomos akimirksniu
Kauno miesto biudžetines sporto mokyklas lanko virš 2 tūkst. plaukikų. Mokykloje „Startas“ laisvų vietų dar galima surasti, o štai Kauno plaukimo mokykla jau pilnutėlė. Vieta atsilaisvina, nebent jei kas nusprendžia nebelankyti.
„Rezervinio sąrašo nebedarome, nes yra atvira elektroninė registracija, tai pamačius vietą galima užsiregistruoti. Yra skambinančių tėvų. Tai yra ne vienas vaikas, kuris neužsiregistravo“, – dėsto P. Martinkėnas.
Kauno valdžia stato dar du baseinus – Panemunėje ir Aleksote. Tad esą tuomet turėtų jau patekti visi norintieji. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sako, kad pagrindinis naujų baseinų statymo tikslas yra, kad „visi išmoktų plaukt ir neskęstų mūsų vaikai“.
Kiek vaikų norėtų lankyti plaukimo treniruotes, bet nepatenka – tikslių duomenų nėra, preliminariai skaičuojama apie pora šimtų.
Reikia ir daugiau trenerių
Plaukimo mokyklos vadovas tikina, kad nors atidarius dar du baseinus ir pateks daugiau norinčių, laukia didžiulis iššūkis – ar bus kam jaunuosius plaukikus treniruoti.
„Kiekvienas vaikas bus užtikrintas, jeigu mes turėsime trenerių, nes jų turime labai mažai. Ir kai kuriuos perkalbinėjame iš kitų profesijų, kad sugrįžtų į baseiną dirbti treneriais“, – apie trenerių trūkumą pasakoja S. Binevičius.
Plaukimas į populiarumo aukštumas šoko drauge su sportininkų rekordiniais pasiekimais. Ypač po auksine žuvele vadinamos kaunietės Rūtos Meilutytės pasirodymo 2012 Londono olimpiadoje, kai ji būdama vos 14 laimėjo aukso medalį. Vėliau pasipylė ir kitų sportininkų įspūdingi pasiekimai.
„Vaikų kiekvienas metais daugėja, nes atsiranda naujų žvaigždžių, daugybė jaunų plaukikų, kurie rodo įspūdingus rezultatus pasauly, Europoje, tai esame elitas ir tai stipriai prisideda prie populiarumo“, – apmąstė Kauno plaukimo mokyklos atstovas.
Naujame Šilainių baseine apsilankiusi Kotryna Teterevkova prisimena savo nelengvą treniruočių kelią ir ne itin patrauklius baseinus bei džiaugiasi, kad Kaune daugėja baseinų.
„Tikrai šviesu, nauji bokšteliai, gilus baseinas, tai nuostabu ir tikrai sužavėjo. Mes turėjome tik vieną Lazdynų baseiną, kuriame galėjome treniruotis, tai tos vietos trūko. Labai džiaugiuosi, kad bent Kaune plinta tų baseinų, tai norėčiau kad ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose būtų kuo daugiau baseinų“, – sakė plaukikė.
Kaune šiuo metu veikia 6 baseinai, artimiausiu metu duris atvers dar du. O štai sostinėje plaukikams pasirinkimas menkas – veikia vos 3 miesto baseinai.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.