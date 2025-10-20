Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje teismas tęs liudytojų apklausą

„Kviečiami liudytojai, po pietų planuojama vaizdo ir garso įrašų peržiūra“, – BNS sakė teismo atstovė Milda Kryžė.
Kaip rašė BNS, teismas šią bylą pradėjo nagrinėti rugpjūčio pabaigoje. Byla prokuratūros prašymu nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, nes jos elementai susiję su valstybės paslaptimi.
Paminklo išniekinimu Merkinėje, Varėnos rajone, kaltinami du Estijos ir Rusijos pilietybes turintys asmenys bei Rusijos pilietis: 2005-aisiais gimęs Konstantinas Venkovas, 1982-aisiais gimęs Nikolajus Silinas ir 1987-aisiais gimęs Antonas Patrakovas.
Trijulė kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.
Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.
Pasak valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro Mariaus Venskūno, ikiteisminio tyrimo metu visi trys asmenys iš dalies prisipažino dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų, o teisme dėl kaltės kol kas nepasisakė.
K. Venkovas žurnalistams anksčiau tvirtino neapipylęs paminklo, lankęsis Lietuvoje turistiniais tikslais, fotografavęs lankytinas vietas ir nežinojęs dirbantis Rusijos valstybei.
Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas pernai sausį. Merkinės miesto muziejus byloje yra pateikęs 5 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti.
A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 metais įsijungęs į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tapęs vienu iškiliausių partizanų vadų.
1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas, o 1957 metais po žiaurių kankinimų Vilniuje sušaudytas.
