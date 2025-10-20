Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje teismas tęs liudytojų apklausą

2025-10-20 06:50 / šaltinis: BNS
2025-10-20 06:50

Kauno apygardos teismas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago byloje pirmadienį numato tęsti liudytojų apklausą.

Partizanų vado, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kapas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)

Kauno apygardos teismas partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago byloje pirmadienį numato tęsti liudytojų apklausą.

REKLAMA
0

„Kviečiami liudytojai, po pietų planuojama vaizdo ir garso įrašų peržiūra“, – BNS sakė teismo atstovė Milda Kryžė.

Kaip rašė BNS, teismas šią bylą pradėjo nagrinėti rugpjūčio pabaigoje. Byla prokuratūros prašymu nagrinėjama neviešuose teismo posėdžiuose, nes jos elementai susiję su valstybės paslaptimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paminklo išniekinimu Merkinėje, Varėnos rajone, kaltinami du Estijos ir Rusijos pilietybes turintys asmenys bei Rusijos pilietis: 2005-aisiais gimęs Konstantinas Venkovas, 1982-aisiais gimęs Nikolajus Silinas ir 1987-aisiais gimęs Antonas Patrakovas.

REKLAMA
REKLAMA

Trijulė kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.

REKLAMA

Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.

Pasak valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro Mariaus Venskūno, ikiteisminio tyrimo metu visi trys asmenys iš dalies prisipažino dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų, o teisme dėl kaltės kol kas nepasisakė.

REKLAMA
REKLAMA

K. Venkovas žurnalistams anksčiau tvirtino neapipylęs paminklo, lankęsis Lietuvoje turistiniais tikslais, fotografavęs lankytinas vietas ir nežinojęs dirbantis Rusijos valstybei.

Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas pernai sausį. Merkinės miesto muziejus byloje yra pateikęs 5 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Ramanauskas-Vanagas buvo mokytojas, sovietams okupavus Lietuvą 1945 metais įsijungęs į partizaninę kovą už Lietuvos nepriklausomybę ir tapęs vienu iškiliausių partizanų vadų.

1952–1953 metais jis pasitraukė iš aktyvios ginkluotos kovos ir su šeima slapstėsi iki 1956 metų, kai buvo sulaikytas, o 1957 metais po žiaurių kankinimų Vilniuje sušaudytas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija. BNS Foto
Tragiška avarija Kauno rajone: policininką pražudžiusiam vairuotojui – nuosprendis (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų