Užsienis > Kitos šalys

Laimingiausių pasaulio miestų sąraše – Vilnius ir Kaunas: štai kas juos iškėlė į viršų

2025-10-17 10:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 10:44

2025 m. pasaulinis „Happy City Index“ reitingas atskleidė, kurie miestai šiemet laikomi laimingiausiais. Tarp 100 laimingiausiųjų pateko net du Lietuvos miestai: Vilnius ir Kaunas. Abu jie buvo priskirti „sidabrinei“ kategorijai, aplenkdami daugelį Europos miestų.

Laimingiausių pasaulio miestų sąraše – Vilnius ir Kaunas: štai kas juos iškėlė į viršų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

2025 m. pasaulinis „Happy City Index" reitingas atskleidė, kurie miestai šiemet laikomi laimingiausiais. Tarp 100 laimingiausiųjų pateko net du Lietuvos miestai: Vilnius ir Kaunas. Abu jie buvo priskirti „sidabrinei" kategorijai, aplenkdami daugelį Europos miestų.

1-ąją vietą šių metų „Happy City Index 2025“ reitinge užėmė Kopenhaga (Danija), surinkusi net 1039 taškus. 2-oje vietoje – Ciurichas (Šveicarija), o 3-ioje – Singapūras.

Šie miestai išsiskiria aukštu gyvenimo kokybės lygiu, ekonomika ir išvystyta sveikatos bei mobilumo infrastruktūra.

Pirmąjį penketuką užbaigia Orhusas (Danija) ir Antverpenas (Belgija). Visi jie pateko į vadinamąją „auksinę kategoriją“, kurioje puikuojasi 31 laimingiausias pasaulio miestas.

Kiekvienas miestas buvo vertinamas taškais pagal šias kategorijas: „piliečiai“, „valdymas“, „aplinka“, „ekonomika“, „sveikata“ ir „mobilumas“.

Vilnius ir Kaunas pateko į laimingiausių pasaulio miestų 100-uką

Tarp 100 laimingiausių miestų pasaulyje atsidūrė ir Lietuvos sostinė Vilnius (62 vieta) bei Kaunas (71 vieta), aplenkę tokius Europos miestus, kaip Liuksemburgas, Frankfurtas (Vokietija), Lisabona (Portugalija) ir Talinas (Estija).

Vilnius surinko 773 taškus iš kurių daugiausiai atiteko „valdymo“ kategorijai (175 taškai) ir piliečiams, skiriantiems didelį dėmesį socialinei politikai, švietimui ir gyvenimo kokybei (174 taškai).

Tuo tarpu Kaunas, surinkęs 759 taškus, Vilnių lenkia „valdymo“ kategorijoje. Miestas joje surinko net 204 taškus. „Piliečių“ kategorijoje – 151 tašką.

Be to, atliekant miesto aplinkos vertinimą, Vilniui buvo skirta 150 taškų, o Kaunui – 138. „Aplinkos“ kategorijoje buvo vertinamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas ir skatinimas, energijos suvartojimo efektyvumas ir kovos su tarša priemonės.

„Sveikatos“ kategorijoje, kurioje buvo analizuojama gyventojų, turinčių prieigą prie sveikatos priežiūros ir medicinos specialistų procentinė dalis, nemokamos vaikų skiepijimo programos ir bendra gyventojų gerovė, Vilnius surinko 127 taškus, o Kaunas – 110.

Už mobilumo išvystymą Kaunui buvo skirti 106 taškai, o Vilniui – šiek tiek mažiau – 101 taškas. Šioje kategorijoje buvo apžvelgiama viešojo transporto kokybė ir jo efektyvumas.

Mažiausiai taškų Vilnius surinko „ekonomikos“ kategorijoje (46 taškai), kurioje buvo vertinami miesto ekonominiai rezultatai: naujai įregistruotų ir esamų įmonių skaičius, patrauklumas verslui, pragyvenimo išlaidos.

Be to, Kaunas „ekonomikos“ kategorijoje aplenkė Vilnių 5 taškais – surinko 51.

