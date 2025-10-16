Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Generolas: Vokietijos brigada Lietuvoje įkurdinama visiškai laikantis grafiko

2025-10-16 16:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 16:30

Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta „pagal grafiką“, ketvirtadienį Vilniuje sakė brigadai vadovaujantis generolas.

Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija BNS Foto
40

Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta „pagal grafiką“, ketvirtadienį Vilniuje sakė brigadai vadovaujantis generolas.

REKLAMA
2

Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija
(40 nuotr.)
(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados inauguracija

Pajėgos, sukurtos reaguojant į didėjančią Rusijos grėsmę, skirtos sustiprinti NATO rytinio flango apsaugą. 

„Mes svariai prisidedame prie NATO atgrasymo ir gynybos pajėgumų“, – sakė brigados generolas Christophas Huberis, vadovaujantis Vokietijos kariuomenės Bundesvero 45-ajai šarvuotajai brigadai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brigada oficialiai pradėjo tarnybą balandžio mėnesį ir turėtų būti visiškai suformuota iki 2027 m., o jos bendras pajėgumas sieks apie 4800 karių ir 200 civilių darbuotojų. 

REKLAMA
REKLAMA

Apie 400 karių jau yra vietoje, sakė Ch. Huberis po pokalbio su karius aplankiusiu Vokietijos rytinės Saksonijos ir Anhalto žemės premjeru Reineriu Haseloffu. 

REKLAMA

Ch. Huberis padėkojo Lietuvai už paramą suteikiant karinę infrastruktūrą. 

„Tai pirmiausia kareivinių patalpos“, – sakė brigados generolas, taip pat paminėjęs mokymo ir sandėliavimo pajėgumus. 

„Ir gerai tai, kad Lietuva visiškai laikosi grafiko“, – pabrėžė jis. 

R. Haseloffas sakė, kad Vokietija svariai prisideda prie Lietuvos saugumo užtikrinimo. „Čia iš tiesų vyksta novatoriškas darbas“, – sakė jis. 

Būsimasis brigados štabas įsikurs kareivinių komplekse su karinio mokymo zona Rūdninkuose. Jį dar reikia pastatyti, o iki to laiko Bundesveras pasitelks laikinus sprendimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų