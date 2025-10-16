Vilniuje savivaldybėms įteikti „Auksinių krivūlių“ statulėlių apdovanojimai

Šiemet Aplinkos apsaugos ministerija „Už darnų atsinaujinančių išteklių panaudojimą ir aplinkos kokybės užtikrinimą“ statulėlę įteikė Šilutės rajono savivaldybei. Ekonomikos ir inovacijų ministerija „Už atvirumą investicijoms“ apdovanojo Radviliškio rajoną.
Tradicinėje Kultūros ministerijos nominacijoje „Savivaldybė – kultūros puoselėtoja“ šiemet išrinkta Kupiškio rajono savivaldybė, o Finansų ministerija išskyrė Visagino savivaldybę „Už investicijų pritraukimą ir indėlį į regiono plėtrą“.
Tuo metu Krašto apsaugos ministerijos (KAM) nominacijoje „Už glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir sąjungininkų kariais“ labiausiai įvertinta Šalčininkų rajono savivaldybė. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) nominacijoje „Už civilinės saugos stiprinimą“ statulėlę pelnė Jonavos rajonas. Jai taip pat atiteko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) partnerės Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje nominacija „Už lyderystę įgyvendinant žaliąją transformaciją“.
„Už galingiausią Lietuvoje pastatytą vėjo jėgainių parką“ Energetikos ministerija apdovanojo Pagėgių savivaldybę, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) „Už iniciatyvą ir ryžtą užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą bei stiprinti vietos socialinės globos sistemos integralumą“ statulėlę įteikė Rokiškio rajono savivaldybei.
Susisiekimo ministerija „Už visuomenei saugios susisiekimo infrastruktūros kūrimą“ įvertino Vilniaus rajono savivaldybę. Birštono savivaldybė apdovanojimą pelnė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) įsteigtoje nominacijoje „Už išvystytą infrastruktūrą, pritaikytą fiziniam aktyvumui ir sportui“.
„Auksinė krivūlė“ Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nominacijoje „Už inovatyvius sveikatos valdysenos sprendimus regionuose“ atiteko Pakruojo rajonui. Tuo metu „Už iniciatyvas kurti saugesnę visuomenę ir svarų indėlį į resocializaciją“ statulėlę Alytaus miesto savivaldybei skyrė Teisingumo ministerija.
Lazdijų rajono savivaldybė apdovanojimą pelnė nominacijoje „Už vietinių pagal kokybės sistemas pagamintų maisto produktų ir žaliavų naudojimą“, kurią įsteigė Žemės ūkio ministerija (ŽŪM). Šiaulių miesto savivaldybei Užsienio reikalų ministerija įteikė statulėlę „Už ryšių su diaspora stiprinimą ir kraštiečių grįžimo skatinimą“.
Dar dvi „Auksines krivūles“ įteikė LSA partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija Kauno miesto savivaldybei „Už strateginį žingsnį kuriant aukštos pridėtinės vertės pramonės ekosistemą“, o Lietuvos verslo konfederacija „Už investicijų pritraukimą ir verslo plėtrą“ – Kauno rajonui.
„Auksinės krivūlės riterio“ vardo laureatus šiemet pelnė LSA prezidento pareigas 2019-2023 m. ėjęs Mindaugas Sinkevičius, Labanoro seniūnas Vincas Jusys bei ilgametis Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Donatas Krikštaponis.
„Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimai teikiami asmenims už nuopelnus Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui.
Iš visos šalies susirinkusių merų, savivaldybių tarybų narių bei savivaldybių darbuotojų į „Auksinių krivūlių“ apdovanojimus pasveikinti atvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė.
LSA rengiami apdovanojimai vyksta jau dvidešimtą kartą.
