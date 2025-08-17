Saugiausi Europos miestai: sąraše puikuojasi ir Baltijos šalis

Nors dauguma Europos miestų yra saugūs, palyginti su kitais pasaulio miestais, kai kurios vietos išsiskiria ypač aukštu saugumo lygiu.
Dubrovnikas – vienas populiariausių Kroatijos miestų – pagal „Riviera Travel“ duomenis surinko 44,1 bendrą saugumo balą, rašo „Euronews“.
„Adrijos perlu“ vadinamas miestas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą dėl puikiai išlikusios senamiesčio tvirtovės ir įspūdingos viduramžių architektūros.
Nepaisant populiarumo, nusikalstamumo lygis čia išlieka labai žemas, o nusikaltimų skaičius per pastaruosius penkerius metus beveik neaugo. Naktį saugu vaikščioti net vieniems – senamiestis patogus pėstiesiems ir gerai apšviestas.
„Lonely Planet“ teigia, kad Dubrovnikas išsiskiria stipriu bendruomeniškumu ir svetingumu turistams, kartu saugodamas gyventojų interesus.
Smurtiniai nusikaltimai itin reti, tačiau pasitaiko kišenvagysčių, turistų viliojimo ar taksi permokėjimo atvejų.
Talinas užėmė antrąją vietą
Estijos sostinė užėmė antrąją vietą, surinkęs 55,8 bendrą balą ir išsiskirdamas labai žemu nusikalstamumo lygiu. Tai viena saugiausių Šiaurės Europos sostinių.
Talino senamiestis – dar vienas UNESCO paveldo objektas, puikiai išsaugojęs viduramžių prekybos miesto struktūrą.
Vietiniai, ypač paslaugų ir turizmo sektoriuje, dažniausiai gerai kalba angliškai, todėl prireikus pagalbos turistams nesunku susikalbėti.
Taksi programėlės, tokios kaip „Bolt“, siūlo paslaugą moterims, leidžiančią keleivėms pasirinkti moteriškos lyties vairuotoją.
Estijos efektyvi viešųjų paslaugų ir e. valdymo sistema prisideda prie bendro saugumo, užtikrindama, kad informacija ir pagalba būtų lengvai prieinama internetu.
Varšuva atsidūrė trečiojoje vietoje
Trečią vietą užėmė Varšuva – 60,2 bendras saugumo balas. Nors nusikalstamumas per pastaruosius penkerius metus šiek tiek padidėjo, jis vis dar išlieka žemas.
Po didelės pokario rekonstrukcijos ir modernių rajonų atsiradimo miestas pritraukia daugybę lankytojų, norinčių tyrinėti atstatytus istorinius kvartalus.
Pasak „Travel Ladies“, gausi municipalinės policijos pajėga ir gerai apšviestos viešosios erdvės leidžia saugiai vaikščioti net naktį.
„Statista“ duomenimis, didėjančios namų ūkių pajamos, ekonomikos augimas ir mažėjantis nedarbas Lenkijoje prisidėjo prie nusikalstamumo mažėjimo.
Čekijos sostinė pateko į ketvirtąją vietą
Ketvirta – Praha (Čekija), surinkusi 50,9 bendrą balą. Nors per pastaruosius penkerius metus nusikalstamumas šiek tiek padidėjo, jo lygis išlieka žemas.
„Šimto bokštų miestas“ siūlo įspūdingą architektūros ir saugumo derinį.
„Prague Views“ teigia, kad mieste aktyviai kovojama su kišenvagystėmis ir kitais nusikaltimais, o stebėjimo sistema veikia efektyviai.
Saugumą palaiko stiprios socialinės paramos sistemos ir miestiečių bei turistų atsakingas požiūris į savo turtą.
Penktoje vietoje – dar vienas Lenkijos miestas
Penktoje vietoje – Krokuva (Lenkija), kurios bendras saugumo balas 64,3. Nusikalstamumo lygis čia žemas, nors per pastaruosius penkerius metus jis kiek išaugo.
„Visit Krakow“ pabrėžia didelį policijos matomumą, ypač turistinėse vietose, kas suteikia saugumo jausmą.
Kaip ir Dubrovnikas, Krokuva išsiskiria draugiška atmosfera. Senamiestis ir kiti turistų traukos centrai yra gerai apšviesti ir saugūs. Viešasis transportas patikimas net naktį.
Šeštoje vietoje - Amsterdamas
Šeštoje vietoje – Amsterdamas (Nyderlandai). Nors nusikalstamumas per pastaruosius penkerius metus šiek tiek padidėjo, jis išlieka žemas.
„Ultimate Party Experiences“ pažymi, kad olandai labai pasitiki policija, todėl incidentai dažniau pranešami, o tai padeda mažinti bendrą nusikalstamumą.
Amsterdamas taip pat tolerantiškas prostitucijos ir kanapių vartojimo atžvilgiu, o tai sumažina su šiomis veiklomis susijusių nusikaltimų skaičių.
Miesto „gyvenk ir leisk gyventi“ požiūris, bendruomeniškumas ir atvirumas kuria įtraukią, saugią aplinką tiek gyventojams, tiek lankytojams.
