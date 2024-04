Paaiškėjo, kuris miestas Lietuvoje yra saugiausias nuo atakų iš oro

Tokią informaciją susitikime pas premjerę Ingridą Šimonytę dėl mokesčių didinimo gynybai pateikė krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas – apie tai po susitikimo portalui tv3.lt papasakojo susitikimo dalyviai.

Krašto apsaugos ministerija 2023 m. pabaigoje yra skelbusi, kad už 200 mln. eurų perka antrąją tokią pat vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą, kuri pagal tuometinę komunikaciją Lietuvą turėtų pasiekti 2026 metais.

Naujuoju krašto apsaugos ministru tapęs L. Kasčiūnas šiek tiek perdėliojo Lietuvos kariuomenės įsigijimų prioritetus: infrastruktūros kūrimas Vokietijos brigadai lieka prioritetu Nr. 1, tačiau kuriant sausumos diviziją bus kuriamas ne tankų batalionas, o iš pradžių – tik tankų kuopa. Tokiu būdu dalis pinigų atlaisvinama ir būtų skiriama oro gynybos stiprinimui, tuo tarpu antra ir trečia tanių kuopos būtų kuriamos tolimesnėje perspektyvoje.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pasakoja susitikimo dalyviai, L. Kasčiūnas norėtų dalį pinigų, kurie buvo galvojami skirti tankams, skirti trečiai ir ketvirtai vidutinio nuotolio oro gynybos sistemai NASAMS, kad iš viso būtų galima nuo atakų iš oro „uždengti“ ne tik Šiaulius, bet ir dalinai Vilnių, Kauną, Klaipėdą.

REKLAMA

Be to, būtų ketinama įsigyti ir artimojo nuotolio gynybos sistemų „Shorad“, kurių veikimo pajėgumai yra menkesni, bet su jomis galima atakuoti dronus.

„Persižiūrėjome sistemoje poreikį. Galiu pasakyti, kad tikslai lieka tie patys. Pirmiausia, Vokietijos brigados priėmimas, tam reikalingi papildomi resursai, jie iš esmės tokie patys. Kai dėl visuotinio šaukimo sutarsim, poreikis jam irgi yra. Toliau – kontrmobilumo priemonės, modernaus kario programa, karinio rezervo rengimas. Ir, be jokios abejonės, daugiausia akcentų yra dėl divizijos. Mūsų tikslai lieka tie patys, bet šiek tiek persidėlioja viskas laike. Kitaip tariant, jei iki šiol pirmiausia buvo principas, kad sunkinam diviziją, o po to eina įgalintojai. Kad aiškiau būtų, sunkinimas – tai tankai, o paskui oro gynyba, tai mano pasiūlymas, kurį šiandien pristačiau, kad ir tankai, ir oro gynyba – kartu. Tik viskas etapais: pradėsime nuo tankų kuopos, įgyvendinam šitą etapą, judam į antrą kuopą, trečią kuopą ir taip sunkinam diviziją, bet šalia to atsiranda galimybė, erdvė ir finansinis resursas stiprinti mūsų oro gynybą, stiprinti miestų apsaugą, stiprinti gamyklų apsaugą“, – po susitikimo su politinių partijų lyderiais ir socialiniais partneriais žurnalistams aiškino L. Kasčiūnas.

Pasak naujojo ministro, prioritetų pokyčiai įvyko dėl pamokų Ukrainoje, dėl to, kad oro gynybos trūksta visame NATO pajėgume bei dėl to, kad jis atėjo į ministeriją, o demokratinėse valstybėse būtent civiliai kontroliuoja kariuomenę ir brėžia prioritetus.