Po pakilimo susidūręs su paukščiu iš Madrido į Paryžių skridęs lėktuvas turėjo grįžti atgal

Oro linijų „Iberia“ teigimu, sekmadienio popietę įvykusio incidento metu buvo apgadinta visiškai naujo, vos kelias savaites eksploatuojamo orlaivio „Airbus A321XLR“ nosis ir vienas iš variklių.

Žiniasklaida pranešė, kad orlaiviu skrido 182 keleiviai.

Iberia #A350 MSN312 (IB6586) suffered a bird strike on landing at Madrid Airport, Spain.



The nose cone suffered a tear and a dent and the bird remained embedded in the nose cone.#SafetyFirst

🎞️ unknown pic.twitter.com/ufD4QixQP8

