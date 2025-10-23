Kauniečiai pasigenda Žaliakalnio funikulieriaus: „Gyvenu čia 25 metai ir tikrai naudojaus“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kauniečiai piktinasi
Dalis politikų siūlo objektą išpirkti miestui ir jo valdymą patikėti savivaldybės įmonei, kuri rūpinasi ir kitu – Aleksoto funikulieriumi. Tačiau miesto vadovai tokio galimybės nesvarsto.
„Matau, kad nemažai srautų užsieniečių, netgi aktorių Bružą mačiau, vedė du užsieniečius, klausė, kur funikulierius, sakau, nusivilsit – nedirba“, – dėl neveikiančio keltuvo nepasitenkinimą reiškė TV3 Žinių pakalbinta kaunietė Kristina.
Netoli Žaliakalnio funikulieriaus gyvenanti Kristina skaudančia širdimi pasakoja, kad kone kasdien mato, kaip žmonės ateina ir bergždžiai klebena vartelius.
„Jie eina ir labai gaili, tampo tas groteles“, – tikino Žaliakalnio gyventoja.
Deja, 95-tus metus skaičiuojantis unikalus keltuvas, užtikrinęs patogų susisiekimą tarp Naujamiesčio ir Žaliakalnio, neveikia nuo pavasario.
„Labai gaila. Nerasti lėšų tokiam dalykui sutvarkyti... Aš gyvenu čia 25 metai ir tikrai naudojaus“, – pridūrė Kristina.
Naudojamas kelia grėsmę
Apleistą dar tarpukarį menantį funikulierių bendrovė „Kauno liftai“ įsigijo 2003 metais bei prikėlė naujam gyvenimui. Vadovas sako, dabar keltuvą teko stabdyti dėl supuvusių pabėgių ir kylančios grėsmės keleivių saugumui. Po kilusio ažiotažo pabėgius žada tvarkyti.
„Tai apie 300 pabėgių yra, juos reikia keist, nes jie visiškai sutrūniję, aš manau, kad mes juos pakeisime savo jėgomis, tai yra už mūsų pinigus“, – teigė „Kauno liftų“ direktorius Jonas Guzavičius.
Įmonei jo veikla – vien nuostoliai, tad tolimesnės eksplotacijos planuose nėra.
„Eksploatacijos atnaujinimo man akcininkai nepritaria, kad mes dar 100 tūkst. eurų papildomai sumokėtumėm per metus <...>. Labai brangiai kainuoja elektros energija, nes vien tik nuvažiavimas ir grįžimas daug sunaudoja elektros energijos“, – aiškino J. Guzevičius.
Kad objektas merdi, viešai prabilo Kauno tarybos opozicija, pateikė ir pasiūlymą valdžiai.
„Tokie objektai gali būti išperkami labai įvairiomis sąlygomis, gal reikia tiesiog klaust įmonės, ko jie norėtų. Miestas randa lėšų abejotinos meninės vertės paminklams, skulptūrėlėms, tai taip pat galėtų rast galimybę prisidėt prie šio tikrojo Kauno akcento“, – įsitikinusi Kauno tarybos opozicijos narė Rasa Duobaitė-Bumbulienė.
Matijošaitis nemato poreikio prikelti naujam gyvenimui
Kauno vadovai su meru Visvaldu Matijošaičiu priešaky kol kas reaguoja skeptiškai.
Bet kokios detalesnės kalbos – išpirkimas, kitokie variantai, jie gali būti tik tada, kai daiktas yra veikiantis, atitinkantis visus saugos reikalavimus <...>. Mes net nežinom, kiek jis sugedęs, kiek tų investicijų – šiandien dienai matome viešųjų ryšių akciją, neturėdami jokios aktualios informacijos“, – tikino Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Funikulieriaus savininkai sako, kad svarstytų įvairius variantus, kartą jau bandė parduoti keltuvą už pusę milijono, tik pirkėjų neatsirado.
„Kai kuria prasme galbūt miestui ir geriau, kad jis mūsų ir mes atliekam paslaugą, bet miestas turėtų pirkti tą paslaugą iš mūsų. Miestui tai būtų geriau, nes mes ir apsaugą užtikrinam, ir energijos tiekimą, įvadai mūsų, stebėjimo kameros yra įrengta“, – aiškino „Kauno liftų“ direktorius J. Guzavičius.
O štai penkmečiu jaunesnis Aleksoto funikulierius – keleivius kelia kasdien, keleiviai sako, patogu ir greita.
„Reikia lipti laiptais, o laiptais jau ne tas amžius, o čia porą minučių ir užsikeli. Iš ryto, vakare ir per pietus važiuojam...“, – veikiančiu Aleksoto keltuvu džiaugiasi kaunietė Angelė.
Šį funikulierių prižiūri savivaldybės įmonė „Kauno autobusai“. Sako, keleivių vis mažėja.
„Per metus pravažiuoja maždaug 30 tūkst. keleivių, dauguma moksleiviai, studentai, vietiniai gyventojai ir tarp 5–10 proc. atvykusių turistų“, – teigė „Kauno autobusų“ atstovas Albinas Ramanauskas.
Įmonės atstovai neslepia, keltuvo išlaikymas atsieina 6 kartus daugiau nei pavyksta surinkti pajamų.
„Metinės pajamos yra tarp 20–25 tūkstančių eurų, deja, sąnaudos siekia apie 150 tūkst. per metus“, – atskleidė „Kauno autobusų“ atstovas.
Šiemet Aleksoto funikulierius minės 90-ies metų jubiliejų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.