  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenka pagrasino Europai raketomis: „Galime ir driokstelėti“

2025-10-31 16:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 16:45

Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad gruodį Baltarusijoje budėti pradės rusų „Oreshnik“ raketų kompleksas, rašo baltarusių agentūra „Belta“.

A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)

Jis taip pat atvirai pagrasino Europai.

„Oreshnik“ – baisus ginklas. Gruodį jis bus dislokuotas koviniam budėjimui. Kam? Noriu, kad jie suprastų, kad mes galime ir driokstelėti, jei bus blogai. Susėsime su Putinu, priimsime sprendimą ir smogsime. Todėl nesikėsinkite.

Juk karas Ukrainoje prasidėjo būtent nuo to. Donbase rusakalbius žmones gniuždė, žudė, persekiojo. Aš tai mačiau savo akimis“, – savo versiją aiškina A. Lukašenka.

Lukašenka kaltina europiečius

Realybė tokia, kad A. Lukašenka yra ištikimas Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino bendražygis, palaikantis jį kare prieš Ukrainą. Baltarusijos teritorija ne kartą buvo naudojama Ukrainai atakuoti.

Rusija 2022 m. vasario 24-ąją pradėjo neišprovokuotą karą prieš Ukrainą.

A. Lukašenka taip pat prisiminė Minsko susitarimus ir pavadino europiečių veiksmus apgaule.

„Pasirodo, susitarimo nepasiekta. Pasirodo, atvyko į Minską, kad apgautų Rusiją ir mus. Apgavo. Na, pasiekėte, ko norėjote. Kodėl provokuojate? Gyvenome normaliai. Ir lenkai, ir lietuviai, ir taip toliau“, – aiškino jis.

Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.

Reaguodamos į Rusijos agresiją Vakarų šalys nutraukia bendradarbiavimą su Rusija ir įveda jai vis naujas sankcijas.

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) 2023 m. kovo mėnesį išdavė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino arešto orderį, nes „įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“.

A. Lukašenka Vakaruose yra laikomas autoritariniu, neskaidriai išrinktu Baltarusijos prezidentu, ištikimu V. Putino patikėtiniu.

fu
fu
2025-10-31 16:59
kaip uzkniso tie nupeze diedai ...dar valdo pasauli ...fu fu fu...
Atsakyti
Camel
Camel
2025-10-31 17:00
Šūdų kupeta grasina:)))) kad tik paties už kiaušų ant stulpo kada nepakabintų.specialistas kiaulėm kolukyje apsėklinti:)))))LOL
Atsakyti
