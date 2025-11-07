Lietuvą užguls anticiklonas – štai kokie orai laukia

Pasak specialistės, anticiklonas „Vienalde“ atneš į Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europą, taip pat ir į Lietuvą, ramius, sausus ir neįprastai šiltus orus šiam metų laikui.
„Tai anticiklonas, vardu „Vienalde“ su sausais, ramiais ir gana šiltais šiam metų laikotarpiui orais užgulė Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europą.
Baltija ir Lietuva yra ir bus kol kas sausoje, ramioje šiaurės vakarinėje, vakarinėje šio anticiklono dalyje“, – rašė ji.
Savaitgalį orai išliks ramūs
Anot sinoptikės, savaitgalį orai išliks ramūs ir sausi, tačiau naktimis bus vėsu, dažnai susidarys rūkas, o dienomis saulė mažai šildys dėl silpno anticiklono ir menko vėjo.
„Vėliau anticiklonas silpnės, tad ir savaitgalyje vis dar laikysis ramūs, sausi, bet naktimis ir rytais vis dar vėsoki, su rūkais ir miglomis, orai.
Dienomis vis žemiau besikeliant Saulelė irgi tik šiek tiek sušildys, rytais dar ir rūkų šydą sunkiai praplėš. Pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai“, – įvardijo E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Naktį ir rytą daug kur rūkai tvyros. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s. Naktį 2–5°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje 6–8°C, dieną 9–12°C, vėsiausia pajūryje.
Šeštadienį, lapkričio 8 d., be lietaus, naktį ir rytą dar rūkai drieksis, o vakare vėl naujai užtrauks. Vėjas pietinių krypčių 3–7 m/s, dieną pajūryje 5–10 m/s. Naktį 1–3°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje 4–6°C, dieną 7–12°C.
Sekmadienį, lapkričio 9 d., dar be lietaus, naktį ir rytą vėl tiršti rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, dieną pajūryje šiaurės vakarų 4–8 m/s. Naktį 0–2°C, pajūryje 3–6°C, dieną 7–10°C.
Pirmadienį, lapkričio 10-osios naktį, dar be lietaus, kai kur rūkai drieksis, rytą ir dieną jau šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s, pajūryje dieną vakarinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 1–4°C, dieną 6–8°C.
Antradienį, lapkričio 11 d., gali šiek tiek kai kur palyti, vakare pietiniuose rajonuose gausiau palis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje, dieną 5–7°C.
Trečiadienį, lapkričio 12 d., lis, gausiau naktį, dieną tik protarpiais. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 4–8 m/s. Naktį 4–6°C, šilčiausia pajūryje, dieną 6–8°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13-osios naktį, lis rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį plius 3–5°C, vakariniame pakraštyje ir pajūryje 6–8°C, dieną 7–10°C.
Penktadienį, lapkričio 14 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 1–3°C, pajūryje 4–6°C, dieną 6–9°C.
