  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą užguls anticiklonas – štai kokie orai laukia

2025-11-07 10:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-07 10:08
2025-11-07 10:08

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad anticiklonas „Vienalde“ užgulė didžiąją Europos dalį ir atneš į Lietuvą neįprastai šiltus, sausus bei ramius orus. Naktimis ir rytais bus vėsu, vietomis tvyros rūkas, o silpnas vėjas ir žemiau besikelianti saulė šiek tiek sušildys dieną.

0

Pasak specialistės, anticiklonas „Vienalde“ atneš į Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europą, taip pat ir į Lietuvą, ramius, sausus ir neįprastai šiltus orus šiam metų laikui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai anticiklonas, vardu „Vienalde“ su sausais, ramiais ir gana šiltais šiam metų laikotarpiui orais užgulė Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europą.

Baltija ir Lietuva yra ir bus kol kas sausoje, ramioje šiaurės vakarinėje, vakarinėje šio anticiklono dalyje“, – rašė ji.

Savaitgalį orai išliks ramūs

Anot sinoptikės, savaitgalį orai išliks ramūs ir sausi, tačiau naktimis bus vėsu, dažnai susidarys rūkas, o dienomis saulė mažai šildys dėl silpno anticiklono ir menko vėjo.

„Vėliau anticiklonas silpnės, tad ir savaitgalyje vis dar laikysis ramūs, sausi, bet naktimis ir rytais vis dar vėsoki, su rūkais ir miglomis, orai.

Dienomis vis žemiau besikeliant Saulelė irgi tik šiek tiek sušildys, rytais dar ir rūkų šydą sunkiai praplėš. Pūs silpni, nepastovių krypčių vėjai“, – įvardijo E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Naktį ir rytą daug kur rūkai tvyros. Vėjas pietinių krypčių 37 m/s. Naktį 25°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje 68°C, dieną 912°C, vėsiausia pajūryje.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., be lietaus, naktį ir rytą dar rūkai drieksis, o vakare vėl naujai užtrauks. Vėjas pietinių krypčių 37 m/s, dieną pajūryje 510 m/s. Naktį 13°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, pajūryje 46°C, dieną 712°C.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., dar be lietaus, naktį ir rytą vėl tiršti rūkai daug kur drieksis. Vėjas nepastovus 26 m/s, dieną pajūryje šiaurės vakarų 48 m/s. Naktį 02°C, pajūryje 36°C, dieną 710°C.

Pirmadienį, lapkričio 10-osios naktį, dar be lietaus, kai kur rūkai drieksis, rytą ir dieną jau šiek tiek palis. Vėjas nepastovus 26 m/s, pajūryje dieną vakarinių krypčių 48 m/s. Naktį 14°C, dieną 68°C.

Antradienį, lapkričio 11 d., gali šiek tiek kai kur palyti, vakare pietiniuose rajonuose gausiau palis. Vėjas nepastovus 26 m/s. Naktį 16°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje, dieną 57°C.

Trečiadienį, lapkričio 12 d., lis, gausiau naktį, dieną tik protarpiais. Vėjas naktį nepastovus 26 m/s, dieną vakarų, pietvakarių 48 m/s. Naktį 46°C, šilčiausia pajūryje, dieną 68°C.

Ketvirtadienį, lapkričio 13-osios naktį, lis rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną tik kai kur šiek tiek palis. Vėjas vakarų, pietvakarių 510 m/s. Naktį plius 35°C, vakariniame pakraštyje ir pajūryje 68°C, dieną 710°C.

Penktadienį, lapkričio 14 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas pietinių krypčių 611 m/s, pajūryje 813 m/s. Naktį 13°C, pajūryje 46°C, dieną 69°C.

Lietus, šlapdriba (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė įspėja: ateina žiemiški orai – štai kada sulauksime šaltuko

