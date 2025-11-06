Ruduo tarsi pavasaris: artimiausiomis dienomis orai džiugins

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 48 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!