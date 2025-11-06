 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Ruduo tarsi pavasaris: artimiausiomis dienomis orai džiugins

2025-11-06 06:34 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-06 06:34

Lietuvoje įsitvirtins ramesni ir šiltesni orai. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis lietaus beveik nebus, vėjas išliks silpnas, o temperatūra dienomis kils iki 13 laipsnių šilumos. Naktimis kai kur formuosis rūkas.

Lietuvoje įsitvirtins ramesni ir šiltesni orai. Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausiomis dienomis lietaus beveik nebus, vėjas išliks silpnas, o temperatūra dienomis kils iki 13 laipsnių šilumos. Naktimis kai kur formuosis rūkas.

2

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.

Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Šeštadienį lietaus tikimybė maža. Naktį vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 0–5, pajūryje iki 8, dieną 8–13 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 48 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

