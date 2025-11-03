 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikė įspėja apie orų pokyčius: ilgai laukti neteks

2025-11-03 16:35 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 16:35

 Lapkričio pradžioje Lietuvoje išliks šilti ir ramūs orai, praneša sinoptikė. Tiesa, daugelyje rajonų dangus bus apniukęs, daug kur tęsis lietus, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 

Sinoptikė įspėja apie orų pokyčius: ilgai laukti neteks (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
34

 Lapkričio pradžioje Lietuvoje išliks šilti ir ramūs orai, praneša sinoptikė. Tiesa, daugelyje rajonų dangus bus apniukęs, daug kur tęsis lietus, teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 

0

„Antradienio naktį virš Lietuvos slinks šiltojo atmosferos fronto debesys. Dangus bus apniukęs visoje šalyje išskyrus vakarinius šalies rajonus. Didesnėje šalies dalyje tęsis lietus“, – Eltai sakė LHMT atstovė. 

Tuo metu antroje nakties pusėje ir ryte, I. Daunoravičiūtės teigimu, laikysis rūkas, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra, pasaksinoptikės, išliks teigiama ir svyruos tarp 3–8 laipsnių šilumos.

Ruduo sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Antradienio dieną pasirodys pragiedruliai

Anot LHMT sinoptikės, antradienio dieną dangus daugelyje šalies rajonų nusigiedrys, temperatūra pakils iki 8–12 laipsnių. 

„Antradienio dieną virš šalies stiprės aukštesnio slėgio sistema. Žemi debesys sklaidys, danguje atsiras pragiedrulių“, – teigė I. Daunoravičiūtė. 

„Vietomis, daugiausia šiauriniuose rajonuose, truputį palynos. Pietvakarių, vakarų sustiprės iki juntamo 7–12 m/s. Šils iki 8–12 laipsnių“, – akcentavo ji. 

Trečiadienio naktį palis, dieną daugelyje rajonų bus saulėta

Sinoptikės teigimu, trečiadienio naktį trumpo ir negausaus lietaus sulauks rytiniai šalies rajonai. Temperatūra laikysis apie 5–10 laipsnių šilumos. 

„Trečiadienio naktis liks rami, o trumpo ir negausaus lietaus sulauks tik rytiniai šalies rajonai. Įsivyravęs pietvakarių, pietų vėjas bus visiškai nestiprus, iki 4–9 m/s. Temperatūra sparčiai nekris ir bus apie 5–10 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė LHMT atstovė. 

„Trečiadienio dieną anticiklonas lems saulėtą ir ramią dieną. Žymesnio lietaus nenumatoma. Pietvakarių, pietų vėjas liks nestiprus. Temperatūra taip pat bus rudeniškai aukšta ir sieks 9–14 laipsnių šilumos“, – teigė ji. 

Ketvirtadienį numatomas negausus lietus

Ketvirtadienį, I. Daunoravičiūtės teigimu, į Lietuvą sugrįš lietus, tačiau oro temperatūra dieną ir toliau laikysis apie 9–13 laipsnių šilumos. 

„Ketvirtadienį šiauriau slenkančio ciklono debesys pasieks ir mūsų regioną. Tiek naktį, tiek dieną vietomis numatomas nedidelis lietus“, – Eltai sakė sinoptikė. 

„Pietvakarių vėjas visą parą liks nestiprus. Naktį temperatūra kris iki 4–9 laipsnių šilumos, o dieną ir toliau džiugins rudeniška 9–13 laipsnių šiluma“, – teigė LHMT atstovė. 

Penktadienis bus saulėtas, šiluma nesitrauks

Penktadienį lietaus debesys, sinoptikės teigimu, vėl pasitrauks. Vyraus saulėti orai. 

„Penktadienį orai ne tik ramūs, bet ir itin saulėti. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Pietinių krypčių vėjas bus visiškai silpnas“, – kalbėjo sinoptikė. 

Jos teigimu, temperatūra naktį nukris iki 2–7 laipsnių, o dieną vėl įšils iki 9–14 laipsnių šilumos. 

