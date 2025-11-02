 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Iš sinoptikų – naujausią orų prognozė: štai kokie orai užklups

2025-11-02 18:23 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-02 18:23

Sinoptikai skelbia naujausią prognozę ir vardija, kokių orų sulauksime kitos savaitės pradžioje.

Ruduo sostinėje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
22

Sinoptikai skelbia naujausią prognozę ir vardija, kokių orų sulauksime kitos savaitės pradžioje.

0

Pirmadienį daugelyje rajonų lietus. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra sieks 5–10, aukščiausia dieną bus 8–12 laipsnių šilumos.

Ruduo sostinėje
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Antradienį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 93 cm per parą. Pietinėje ir pietvakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 25 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žiema BNS Foto
Sulauksime pirmojo sniego? Sinoptikai siunčia naujausią žinią (6)
Ruduo (nuotr. Elta)
Iš sinoptikų – naujausia žinia dėl orų: štai ko sulauksime (1)

