Pirmąją lapkričio dieną – sinoptikų prognozė: štai ko sulauksime

Šeštadienio dieną be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–13 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Pirmadienį daugelyje rajonų lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
Klimatologas – apie lapkritį ir žiemą: štai kada sulauksime atvėsimo
Daugeliui įdomu, kokie orai bus lapkričio mėnesį ir kada sulauksime sniego. Klimatologas Arūnas Bukantis apžvelgė, kaip pagal tendencijas Lietuvoje baigiasi ruduo ir paaiškino, kiek europiečiams pavojingas uraganas „Melissa“.
Baigiasi spalis, artėja lapkritis. Pagal tendencijas, dabartinius orų reiškinius ir gamtos ženklus, ko galėtume tikėtis lapkričio mėnesį?
Maždaug, nuo lapkričio mėnesio temperatūra artėja prie 4–5 laipsnių vidutinės paros normos. Pagal daugiamečius duomenis, šiemet numatomas šiltesnis lapkritis, ypač pirmas dešimtadienis, kuris bus netgi 2–3 laipsniais šiltesnis už daugiametį vidurkį.
Tai reiškia, kad vidutinė temperatūra sieks netgi 5–6 laipsnius, o rimtesnis atvėsimas jau su neigiama temperatūra naktimis numatomas nuo lapkričio 10 dienos.
Tada pasikeis orų situacija: dienomis temperatūra sieks tik 5–8 laipsnius, o naktimis jau bus tarp nulio ir minuso. Kaip sakoma, tipiški orai lapkričio viduryje ir lapkričio antroje pusėje.
Kritulių lapkričio mėnesį numatoma apie 20 procentų mažiau įprasto kiekio, o įprastas kiekis yra 57 milimetrai.
Kadangi vis tiek artėjame prie žiemos, ar žiema ir vėl bus šiltesnė nei prieš 10- 15 metų ar dar seniau?
Dabar žiemos, žinoma, nepalyginami šiltesnės. Jeigu atsigręžtume į 20-ajį amžių, jos dabar yra daug šiltesnės. Maždaug 2–3 laipsniais aukštesnė temperatūra, būdinga nepastovi sniego danga, o įšalas susidaro ne kiekvieną žiemą ir nebūna pastovus.
Pateikti prognozių šiai žiemai negalėčiau, kadangi tikslesnių jų reikia tikėtis jau lapkričio pabaigoje. Dar turime visą mėnesį iki žiemos pradžios.
Tik galima pasakyti ir priminti, kad, žiema nebūna visada vienodai šilta arba vienodai šalta. Visi trys mūsų žiemos mėnesiai yra nepastovūs. Ir ateinančią žiemą vienas mėnesis bus toks, kitas kitoks.
Orų būklė gali keistis netgi kas 10 dienų, todėl siūlyčiau palaukti dar keturias savaites ir tada jau galėtume matyti tikslesnes prognozes. <...>
Žmonės kalėdiniu laikotarpiu vis tiek nori sniego, gražių vaizdų. Nuo ko priklauso, ar bus sniego? Ar turi atkeliauti tam tikros oro masės, pavyzdžiui, iš Sibiro, ar vis dėlto tai sunku nuspėti?
Palanki situacija susidaryti sniego dangai, žinoma, turi būti neigiama temperatūra. Kada iš šiaurės vakarų, iš šiaurės pradeda judėti oro masės, temperatūra krenta žemiau nulio ir tada iškritę krituliai, be abejo, neištirpsta.
Tipiškas sniego dangos susidarymo laikotarpis didžiojoje Lietuvos dalyje būtų pirmas gruodžio dešimtadienis, o pajūryje – trečias dešimtadienis. Tada jau gali susidaryti sniego danga, išsilaikanti bent kelias dienas.
Bet istorijoje yra buvę įvairių atvejų, kai sniego danga susidaro net lapkričio mėnesį, o kartais tik sausio pradžioje. Ir dabar tokia tikimybė labai neapibrėžta – dar negalime tiksliai pasakyti, kaip šiemet bus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!