Jau aišku, koks bus lapkritis: viena žinia yra bloga, kita – gera

Klimatologas akcentuoja, kad nukritę lapai ir kiti požymiai rodo rudenį pereinant į paskutinę jo raidos fazę. Dažniausiai toks laikotarpis vadinamas „vėlyvuoju rudeniu“.
„Jam būdingi vėjuoti, apsiniaukę su dažnais ištisiniais krituliais orai, kuriuos dar papildo ilgai trunkantys rūkai, įmirkę dirvos ir pilkų atspalvių peizažai gamtoje.
Sinoptiniu požiūriu toks metų laikas beveik sutampa priešžiemiu – vienu ilgiausiai trunkančiu sinoptiniu laikotarpiu (vidutiniškai nuo spalio trečio iki gruodžio antro dešimtadienio), kuriam Lietuvoje ir regione būdinga maža oro temperatūros svyravimų amplitudė, dažna orų kaita ir jau aukščiau išvardinti požymiai“, – komentuoja G. Stankūnavičius.
Vėlyvasis ruduo pasaulyje
Platesniu mastu priešžiemis reiškia stiprėjančią Azijos (Sibiro) aukšto slėgio sistemą, labai aktyvių ir netropinių gilių vidutinių platumų ciklonų veiklą virš Vakarų ir Šiaurės Europos ir dažnai atsinaujinantį Grenlandijos anticikloną.
Šiuo laikotarpiu pasaulyje vyksta orų pokyčiai. Pietų Azijoje visai nebelieka vasaros musonui būdingų požymių, pereinama prie žiemos musono sąlygų.
Didesnėje žemyninės Indijos dalyje liūtys tampa daugiau atsitiktinės, vyraujantys vėjai pasisuka nuo šiaurės ir šiaurės rytų vandenyno link.
Tuo metu Indokinijos pusiasalyje lietingas laikotarpis gali tęstis ir iki žiemos, tačiau gausaus lietaus priežastis jau ne musoninė oro masių cirkuliacija, o atmosferos frontų veikla šiaurinėje dalyje, kalnai, kurie tampa kliūtimis debesims, ir vis dar aktyvi tropinių sūkurių veikla šiaurės vakarinėje tropinio Ramiojo vandenyno dalyje.
Artimiausių dienų ir ilgalaikė orų prognozė
Savaitė jau persirito į antrą pusę, o orų modeliai rodo, kad šiuo laikotarpiu slėgis augs, vėjas atsisuks iš pietų.
Anot G. Stankūnavičiaus, savaitgalį lems šiltesnių oro masių advekciją į Baltijos regioną iš Pietų Europos.
„Orai bent trumpam atšils ir, prognozuojama, daugiausia bus be kritulių“, – komentuoja klimatologas.
Meteo.lt duomenimis, penktadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, pietvakarinėje šalies pusėje daug kur gūsiai 15–20 m/s, kai kur 21–23 m/s, pajūryje iki 27 m/s. Žemiausia temperatūra 5–10 laipsnių šilumos. Dieną daug kur lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–20 m/s, pajūryje iki 23 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–11 laipsnių šilumos.
Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vietomis rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 8–12 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 8–13 laipsnių šilumos.
„Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad tiek Lietuvoje, tiek regione lapkričio mėnuo bus šiltesnis už daugiametį vidurkį, o kritulių bent pirmoje mėnesio pusėje bus daugiau už normą“, – prognozuoja G. Stankūnavičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!