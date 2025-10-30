Sinoptikai įspėja, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis: siunčia žinią dėl Vėlinių

Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį daug kur, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s, naktį pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienį kai kur numatomas nedidelis lietus. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 51 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 5–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!