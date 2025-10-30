Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis: siunčia žinią dėl Vėlinių

2025-10-30 06:06 / šaltinis: Meteo.lt
2025-10-30 06:06

Ketvirtadienio dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra 8–12 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

1

Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį daug kur, dieną vietomis gūsiai 15–20 m/s, naktį pajūryje iki 25 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį kai kur numatomas nedidelis lietus. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

Ruduo sostinėje
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Hidrologinė situacija

Spalio 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 51 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 5–12, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Aktualią informaciją apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

