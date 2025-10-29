„Orai bus permainingi“: Naglis Šulija pateikė artimiausių dienų prognozę

Lietuvos link plaukia drungni orai iš centrinės Europos. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus daugmaž vienoda ir bus apie 5–6, prie jūros maždaug 9 laipsniai šilumos. Rytoj kartu su stiproku pietinių krypčių vėju atkeliaus 10–12 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus permainingi“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Artimiausia naktis debesuota su pragiedrėjimais, vietomis trumpai palis. Rytas gražus, dieną pradedant pajūriu pradės lyti, iki vakaro lis jau beveik visur. Naktį atvės iki 5–6, prie jūros 9, dieną šils iki 10–12 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį kurį laiką lis beveik visur, dieną palis tik kai kur ir tik nedaug. Bus vėjuota, ypač naktį prie jūros. Naktį atvės iki 8–10, dieną vėl 10–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktis bus rami, dieną atsinaujins nestiprus pietų vėjas. Naktis debesuota, diena šviesi ir graži. Ir naktį, ir dieną palis vos kai kur ir, žinoma, mažai. Naktį kai kur rūkas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6 laipsniai šilumos, dieną šils iki 10–12 laipsnių.
Panašūs orai išliks ir sekmadienį.
„Ką gi, Lietuvoje – šilta spalio pabaiga, o kai kada ji bus netgi graži – vien geros žinios“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Debesuotumas virš žemyno bus nevienodas. Saulėta bus daug kur vakaruose ir kai kur pietuose, kitur vyraus debesuoti orai.
Didžiojoje žemyno dalyje vyraus vidutiniškai šilti orai, smagi šiluma bus Balkanų šalyse ir palei Viduržemio jūrą, gaivūs orai tik šiaurėje.
Romoje rytoj debesuota, lietus ir 20 laipsnių, Barselonoje daug saulės ir taip pat 20 šilumos, Paryžiuje šviesūs orai ir 13 laipsnių, Londone debesuota ir taip pat 13 šilumos, Berlyne trumpai palis ir šils iki 12, Varšuvoje debesuota, palis ir 15 laipsnių šilumos.
