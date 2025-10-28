Plinta stulbinanti nuotrauka iš Skuodo rajono: „Gamta primena, kad šeimininkė ji – o mes tik svečiai“

Nors situacija neįprasta, muziejaus komanda į ją pažvelgė filosofiškai, primindama, kad gamta pati yra tikroji šių vietų šeimininkė, o žmogus – tik laikinas svečias.
Muziejaus parką užliejo vanduo
Muziejaus atstovai pabrėžė, kad toks reiškinys atskleidžia nuolat kintantį kraštovaizdžio grožį ir gamtos galią.
„Potvynis Vaclovo Into akmenų muziejus parke.
Gamta primena, kad šeimininkė ji – o mes tik svečiai.
Šįryt mus pasitiko neįprastas gamtos vaizdas: mūsų mylimo muziejaus parko takai apsemti šiandien vandens.
Vanduo užliejo žolę, riedulius, medžių kamienus ir priminė: kraštovaizdis – dinamiškas“, – rašoma įraše.
Lietuvoje fiksuojamas vandens lygio kilimas
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt) praneša, kad visoje šalyje šiuo metu yra fiksuojamas vandens lygio kilimas. O štai vakariniuose rajonuose per kelias dienas iškrito daugiau nei pusė viso mėnesio kritulių normos. Savo ruožtu gyventojai socialiniuose tinkluose dalinasi vaizdais iš stipriai apsemtų gyvenviečių.
Meteo.lt feisbuke skelbia, kad pastarosiomis dienomis Lietuvą siaubę krituliai pakėlė vandens lygį šalyje, ypač vakariniuose šalies rajonuose.
„Per pastarąsias dienas vakariniuose rajonuose iškrito daugiau kaip 50 proc. mėnesio kritulių normos, todėl čia fiksuojamas žymus vandens lygio kilimas“, – teigia klimatologai.
O štai šiandienos duomenimis, dalyje gyvenviečių trūksta jau visai nedaug, kad būtų pasiektas pavojingas vandens lygis.
„Akmenoje Danėje ties Kretinga vandens lygis siekia 346 cm (pavojingo riba – 370 cm, stichinio – 420 cm). Akmenoje Danėje ties Klaipėda – 186 cm (stichinio riba – 280 cm), Minijoje ties Kartena – 376 cm (pavojingo riba – 500 cm, stichinio – 520 cm), Leitėje ties Kulynais – 202 cm (pavojingo riba – 210, stichinio – 245)“, – rašo Meteo.lt.
Be to, kaip praneša klimatologai, šią dieną taip pat sulauksime kritulių, o vakarinėje šalies dalyje, vietomis, ir gana smarkių. Todėl numatomas ir tolesnis vandens lygio kilimas, o Akmenoje–Danėje ties Kretinga prognozuojama, kad gali būti pasiekta ir pavojinga vandens lygio reikšmė.
Artimiausią parą ir toliau sulauksime kritulių, vakarinėje dalyje, vietomis, smarkių. Numatomas tolesnis vandens lygio kilimas. Akmenoje-Danėje ties Kretinga numatoma, kad bus pasiekta ir pavojingo vandens lygio reikšmė.
„Nuo spalio 24 d. 21 val. spalio 28 d. 8 val. daugiausia palijo:
Palangoje – 69 mm;
Kretingoje – 68,2 mm;
Klaipėdoje – 65,7 mm;
Jurbarke – 62,7 mm;
Ukmergėje – 61 mm;
Plungėje – 60,7 mm;
Vėžaičiuose (Klaipėdos r.) – 60,1 mm.
Viso spalio mėnesio norma (1991–2020 m. vidurkis) Vakarų Lietuvoje siekia 75–108 mm, likusioje šalies dalyje – tarp 52–74 mm.
Ateinančiomis dienomis laikysis drėgni orai. Per ateinančias dvi paras daugiausia lietaus (15–35 mm) iškris vakariniuose rajonuose“, – pridūrė Meteo.lt
Kaip pasiruošti poplūdžiui?
Poplūdis – staigus, trumpalaikis vandens lygio pakilimas upėje, kurį sukelia gausūs krituliai.
Gyvenant netoli upės, kuri gali išsilieti:
- turėkite neperšlampamą aprangą (žvejų batus, guminę avalynę, lietpalčius ir kt.);
- įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį);
- pasirūpinkite ilgai negendančiais maisto produktais mažiausiai 10-čiai parų;
- turėkite reikiamų medikamentų, geriamo vandens, degtukų, žvakių, žibintų, mobiliojo ryšio priemonių, atsarginių elementų;
- užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo;
- patikrinkite ar garažuose, rūsiuose bei kituose ūkiniuose pastatuose nėra atvirų teršalų, kurie gali pakliūti į vandenį ir poplūdžio metu užteršti aplinką (įvairūs chemikalai, tepalai, pesticidai ir kt.).
Prasidėjus poplūdžiui:
- jeigu vanduo pradeda semti namus, saugiausia būti viršutiniuose aukštuose, palėpėse;
- nesant būtinybei, nelipkite į vandenį – vandenyje po kojomis gali pasitaikyti kliūčių, aštrių daiktų, galite susižaloti;
- nepalikite mažų vaikų ir senyvo amžiaus asmenų be priežiūros;
- jeigu poplūdžio metu nusprendėte išvykti, prieš palikdami namus įsitikinkite ar išjungėte dujas, elektrą, užsukote vandenį, užrakinote duris ir uždarėte langus;
- išvykdami įsitikinkite ar nepalikote naminių gyvūnų;
- patikrinkite ar keliai, kuriais ruošiatės važiuoti, nėra apsemti (informaciją apie apsemtus kelius visada galite rasti tinklalapyje eismoinfo.lt);
- jeigu pastebėjote elektros gedimus, kuo greičiau informuokite ESO nemokamu telefonu 1852. Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros įrenginių remonto darbus arba jungti užlietus elektros prietaisus;
- nevalgykite vandenyje įmirkusių produktų;
- praneškite seniūnijai ir, jei esate apsidraudę, draudimo kompanijai apie poplūdžio metu patirtus nuostolius;
- kilus įtarimui dėl geriamojo vandens kokybės, kreipkitės į Visuomenės sveikatos centrą arba į artimiausią Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją.
Naujausia orų prognozė
Lietuvoje pirmadienį buvo debesuoti orai, daug kur lijo arba lynojo.
„Artimiausią naktį irgi numatomas debesuotas dangus, protarpiais lis arba negausiai lynos. Rytoj irgi debesuota, protarpiais lis arba lynos, yra ir teorinė vienos kitos šlapios snaigės tikimybė“, – sako N. Šulija.
Lietuvos link dabar plaukia drungni orai iš vakarų, nuo Atlanto vandenyno. Žemiausia temperatūra naktį bus 3–5 laipsniai šilumos, prie jūros vyraus 6–8 laipsniai. Debesuotą ir vėjuotą dieną oras neskubėdamas sušils iki 8–10 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant – ruduo. Ir naktį, ir dieną protarpiais lis arba lynos, bus ir teorinė šlapios snaigės tikimybė. Bus vėjuota, naktį vyraus vėjo kryptis nuo oro balionų šalies. Oro temperatūra naktį atvės iki 3–5, prie jūros 6–8 laipsnių, dieną šils iki 8–10 laipsnių šilumos“, – prognozuoja N. Šulija.
Trečiadienį orai bus labai panašūs – bus debesuota, protarpiais vis palis, šalies vakaruose kai kur gali ir gausokai. Vėjas pietinių krypčių, dieną smarkokas ir gūsingas. Žemiausia temperatūra naktį 4–6, vakaruose 6–8 laipsniai, dieną šils iki 8–10, prie jūros 11 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienis irgi apniukęs, ir naktį, ir dieną daug kur palis, tik ne visur iš karto. Vis dar bus vėjuota. Naktį atvės iki 6–8, dieną šils iki 9–11 laipsnių šilumos.
„Ką gi, orai bus drėgni ir šilti, o savaitės pabaigoje – dar šiltesni. O svarbiausia – vėjas beveik visą laiką pūs nuo balionų šalies pusės, vietomis galimi cigarečių pavidalo krituliai. Bet yra ir geroji žinia – penktadienį vėjas bus vakarų, visi oro uostai dirbs kaip įprasta“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!