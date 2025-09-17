Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Neįtikėtina: Nemuno dugne rado nuo sovietinių laikų dingusį talismaną

2025-09-17 15:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:51

Socialiniame tinkle „Facebook“ Birštono turizmo informacijos atstovai pasidalijo įrašu, kuris vietos bendruomenę ir svečius privertė kilstelėti antakius – Nemune aptiktas legendinis kurorto simbolis. Pasirodo, kad Birštone, po vandeniu, snaudžia pradingęs Banginukas, kurį daugelis laikė tik legenda ar prisiminimu iš nuotraukų.

Paieškų vykdymas (nuotr. Birštono muziejaus)
4

Socialiniame tinkle „Facebook“ Birštono turizmo informacijos atstovai pasidalijo įrašu, kuris vietos bendruomenę ir svečius privertė kilstelėti antakius – Nemune aptiktas legendinis kurorto simbolis. Pasirodo, kad Birštone, po vandeniu, snaudžia pradingęs Banginukas, kurį daugelis laikė tik legenda ar prisiminimu iš nuotraukų.

0

Šįkart nebuvo nei romantiškos pasakos, nei miestelėnų fantazijų – atradimą patvirtino archeologų komanda.

Atrasta Birštono Banginuko vieta
Aptiko Birštono Banginuką

Vos tik prasidėjus tyrimams paaiškėjo, kad Nemunas slepia daugiau, nei daugelis tikėjosi. Vietos gyventojams tai tapo džiugia žinia – kurortas vėl atsidūrė visų akiratyje. Šis atradimas primena, jog net ramiai tekantis upės vanduo gali saugoti ne vieną ilgus metus paslėptą istoriją.

„Istorinis atradimas Birštone!

Rugsėjo 14-15 d. Nemune, ties Birštono piliakalniu, vyko Klaipėdos universiteto mokslininkės, dr. Elenos Pranckėnaitės, vadovaujamų archeologų komandos povandeniniai tyrimai. Jie žvalgė garsiojo, tarpukaryje sukurto ir vėliau po vandeniu atsidūrusio, Birštono banginuko vietą.

Tikrinant spėjamą vietą, pirmadienį, apie 16:00 val., metaliniai smaigai atsimušė į kietą paviršių, kurį tiriant paaiškėjo, kad 10-15 metrų nuo kranto, meldais apaugusioje vietoje, apie 80 cm gylyje nuo vandens paviršiaus, snaudžia seniai pradingęs kurorto banginukas. 

Deja, bet dėl juodo dumblo, nepavyko padaryti geros kokybės banginuko nuotraukų ir vaizdo įrašų, tačiau surinkta medžiaga bus sisteminama ir sudėta į archeologinių tyrimų ataskaitą.

Tyrimai vykdyti Birštono muziejus užsakymu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, suderinus su Nemuno kilpų regioniniu parku, informavus Birštono savivaldybės administraciją.

Banginukas surastas, laukite istorijos tęsinio…“, – rašoma įraše.

