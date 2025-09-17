Neįtikėtina: Nemuno dugne rado nuo sovietinių laikų dingusį talismaną

Šįkart nebuvo nei romantiškos pasakos, nei miestelėnų fantazijų – atradimą patvirtino archeologų komanda.
Aptiko Birštono Banginuką
Vos tik prasidėjus tyrimams paaiškėjo, kad Nemunas slepia daugiau, nei daugelis tikėjosi. Vietos gyventojams tai tapo džiugia žinia – kurortas vėl atsidūrė visų akiratyje. Šis atradimas primena, jog net ramiai tekantis upės vanduo gali saugoti ne vieną ilgus metus paslėptą istoriją.
„Istorinis atradimas Birštone!
Rugsėjo 14-15 d. Nemune, ties Birštono piliakalniu, vyko Klaipėdos universiteto mokslininkės, dr. Elenos Pranckėnaitės, vadovaujamų archeologų komandos povandeniniai tyrimai. Jie žvalgė garsiojo, tarpukaryje sukurto ir vėliau po vandeniu atsidūrusio, Birštono banginuko vietą.
Tikrinant spėjamą vietą, pirmadienį, apie 16:00 val., metaliniai smaigai atsimušė į kietą paviršių, kurį tiriant paaiškėjo, kad 10-15 metrų nuo kranto, meldais apaugusioje vietoje, apie 80 cm gylyje nuo vandens paviršiaus, snaudžia seniai pradingęs kurorto banginukas.
Deja, bet dėl juodo dumblo, nepavyko padaryti geros kokybės banginuko nuotraukų ir vaizdo įrašų, tačiau surinkta medžiaga bus sisteminama ir sudėta į archeologinių tyrimų ataskaitą.
Tyrimai vykdyti Birštono muziejus užsakymu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, suderinus su Nemuno kilpų regioniniu parku, informavus Birštono savivaldybės administraciją.
Banginukas surastas, laukite istorijos tęsinio…“, – rašoma įraše.
